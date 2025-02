Thần thái “ngút ngàn” của 2 tổng tài ngân hàng nổi tiếng

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc SHB đăng tải hình ảnh có mặt tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại. Phía dưới, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi thần thái đỉnh chóp của vị Phó Tổng khi làm việc. Ảnh: FB Đỗ Quang Vinh Đáng chú ý, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng khen ngợi thần thái của Đỗ Quang Vinh. Sau đó, thiếu gia nhà bầu Hiển cũng trả lời khiêm nhường: “Vẫn thua anh”. Ảnh: Facebook Đoạn hội thoại của 2 doanh nhân ngân hàng nổi tiếng nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Bởi lẽ, cả 2 đều được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài vạn người mê” khi vừa điển trai, vừa giỏi giang lại nhiều tài lẻ. Ảnh: Vietnamnet Doanh nhân Đỗ Quang Vinh là con trai cả bầu Hiển. Anh từng có nhiều năm du học ở châu Âu, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia (Anh). Ảnh: FB Đỗ Quang Vinh Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ảnh: FB Đỗ Quang Vinh Bên cạnh đó, Đỗ Quang Vinh còn giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các tập đoàn uy tín trong nước và toàn cầu. Ảnh: FB Đỗ Quang Vinh Doanh nhân Trần Hùng Huy là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB. Ảnh: FB Trần Hùng Huy Chủ tịch ACB tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Năm 2011, Trần Hùng Huy bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Ảnh: FB Trần Hùng Huy Năm 2012, doanh nhân Trần Hùng Huy tiếp quản vị trí Chủ tịch ACB ở tuổi 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó. Ảnh: FB Trần Hùng HuyĐỗ Quang Vinh và Trần Hùng Huy đều là những lãnh đạo ngân hàng khá đặc biệt khi công khai tài khoản mạng xã hội và một lượng fan nhất định. Ảnh: FBNV Nếu như Chủ tịch Trần Hùng Huy từng gây “sốt” khi có màn trình diễn đàn, hát và nhảy mashup Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa thì Phó tổng SHB từng trình diễn tiết mục mashup Một Đời Người, Một Rừng Cây và Tự Nguyện. Ảnh: FBNV

