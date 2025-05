Loài cá trên núi cao, nửa triệu đồng/kg vẫn “cháy hàng“

Cá mát là loài cá đặc sản nổi tiếng ở Nghệ An. Cá mát sống từng đàn trong các khe hốc đá nơi nước chảy xiết, nền sỏi cát sạch. Ảnh: Dân Việt Trước đây, do bị khai thác quá mức nên cá mát dần cạn kiệt. Vì vậy, không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức. Ảnh: Internet Vào mùa, giá cá mát dao động từ 300.000 – 400.000 đồng/kg. Lúc khan hiếm, cá mát Nghệ An có thể lên tới 500.000 đồng/kg. Ảnh: Đai biểu Nhân dân dân Nghệ An Dù đắt nhưng là loài cá "sạch", thịt thơm ngon nên cá mát rất đắt khách. Ảnh: Dân Việt Cá mát lớn kích thước chỉ bằng hai 3 ngón tay người lớn, con to nhất cũng chỉ nặng 500 - 800 gram. Ảnh: Dân Việt Ban ngày, cá mát nhanh nhẹn, khôn khéo, khó bắt nên người dân thường đi bắt vào ban đêm bằng súng săn cá. Ảnh: Người lao động Bên cạnh đó, người dân vùng cao còn đánh bắt cá mát bằng quăng chài. Ảnh: Internet Tuy nhiên, người dân chỉ được đánh bắt khi chính quyền địa phương cho phép, vì cá mát ngày càng khan hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Báo Nghệ An Những người từng thưởng thức cá mát cho biết, thịt cá trắng, không tanh, ít xương, mỡ béo, lành và chứa nhiều dưỡng chất. Ảnh: Internet Cá mát có thể chế biến thành nhiều món ngon như cá nướng, nấu canh với rau rừng...Ảnh: Internet

