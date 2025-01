Đi chợ hoa Tết Quảng An ngày cuối năm, nhộn nhịp khách trả giá

Vào mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) là nơi trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đêm 27/1 (tức 28 tháng Chạp), dòng người từ khắp nơi đổ về đây để tìm mua những bó hoa tươi ưng ý nhất cho ngày Tết. 22h đêm, lượng người và phương tiện đổ về chợ hoa Quảng An rất đông gây ùn tắc kéo dài cả phía trong và ngoài đê Âu Cơ. Hàng nghìn người đổ về chợ hoa đêm Quảng An tạo nên bầu không khí nhộn nhịp và nhiều màu sắc. Được biết, giá thành của nhiều loại hoa trong dịp Tết năm nay cao hơn ngày thường khá nhiều, có những loại hoa tăng gấp đôi, gấp 3 nhưng vẫn đắt khách tới tìm mua. Nhiều tiểu thương cho biết, vì dịp Tết nên thị trường hoa giá thành sẽ tăng, thậm chí tăng cao vào dịp rằm tháng Giêng hay lễ Thần tài. Hoa lan tường hút khách dịp Tết năm nay khi nhiều người dân lựa chọn để đem về trang trí Tết. Giá thành cho 1 bó lan tường khoảng 90.000-100.000 đồng. Một người dân mua 8 bó hoa lan tường với giá "kèm khuyến mãi" là 500.000 đồng, chị Kim Dung (Hà Nội) cho biết mình rất thích loại hoa này và năm sau sẽ tiếp tục tới để mua. Những cành hoa phát lộc đỏ cũng đắt khách hỏi thăm. Với giá thành lên tới 100.000 đồng/bó, nhiều người vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền này đem về những bó hoa để trang trí Tết.

Vào mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) là nơi trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đêm 27/1 (tức 28 tháng Chạp), dòng người từ khắp nơi đổ về đây để tìm mua những bó hoa tươi ưng ý nhất cho ngày Tết. 22h đêm, lượng người và phương tiện đổ về chợ hoa Quảng An rất đông gây ùn tắc kéo dài cả phía trong và ngoài đê Âu Cơ. Hàng nghìn người đổ về chợ hoa đêm Quảng An tạo nên bầu không khí nhộn nhịp và nhiều màu sắc. Được biết, giá thành của nhiều loại hoa trong dịp Tết năm nay cao hơn ngày thường khá nhiều, có những loại hoa tăng gấp đôi, gấp 3 nhưng vẫn đắt khách tới tìm mua. Nhiều tiểu thương cho biết, vì dịp Tết nên thị trường hoa giá thành sẽ tăng, thậm chí tăng cao vào dịp rằm tháng Giêng hay lễ Thần tài. Hoa lan tường hút khách dịp Tết năm nay khi nhiều người dân lựa chọn để đem về trang trí Tết. Giá thành cho 1 bó lan tường khoảng 90.000-100.000 đồng. Một người dân mua 8 bó hoa lan tường với giá "kèm khuyến mãi" là 500.000 đồng, chị Kim Dung (Hà Nội) cho biết mình rất thích loại hoa này và năm sau sẽ tiếp tục tới để mua. Những cành hoa phát lộc đỏ cũng đắt khách hỏi thăm. Với giá thành lên tới 100.000 đồng/bó, nhiều người vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền này đem về những bó hoa để trang trí Tết.