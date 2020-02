Dịch corona sau Tết, thịt và rau củ quả ở các siêu thị Hà Nội “cháy hàng” liên tục

Tại Hà Nội, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 nhiều người đã bắt đầu trở lại Thủ đô để làm việc và học tập. Trong thời gian này, dịch bệnh do virus corona diễn biến hết sức phức tạp nên hầu hết người người dân khi đi siêu thị mua sắm đồ dùng gần như đều phải đeo khẩu trang. Ghi nhận của PV Kiến Thức cho thấy, từ ngày 31/1/2020 đến ngày 2/2/2020, các mặt hàng như rau củ quả được bày bán tại một số siêu thị lớn nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm liên tục "cháy hàng". Hầu hết, khu gian hàng rau củ quả tại siêu thị nằm trên đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều được khách hàng mua sạch. Tương tự, ở một siêu thị lớn khác nằm trên phố Đồng Me (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) mặt hàng rau củ quả cũng gần như được khách hàng mua hết. Một số thông tin cho rằng tình trạng các mặt hàng thực phẩm ở siêu thị Hà Nội "cháy" liên tục như vậy là do người dân đang "gom" lương thực để tránh phải ra ngoài, phòng lây nhiễm dịch bệnh do virus corona? Kệ hàng rau củ quả tại siêu thị này nhiều khoang trống trải mặt hàng. Tại một siêu thị lớn nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cho thấy, mặt hàng thịt cũng trở nên khan hiếm. (Ảnh: Trang Lê). Tủ lạnh đựng thịt để bán trong siêu thị này gần như không có một sản phẩm nào. (Ảnh: Trang Lê). Tủ lạnh ở gian hàng thực phẩm thịt, rau củ quả cũng sạch sẽ. Thông tin người dân Thủ đô "gom" thực phẩm vì lo ngại ra ngoài lây nhiễm dịch bệnh do virus corona như hiện nay là điều hết dễ hiểu bởi corona đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trong số các ý kiến đang tranh luận về tình trạng thịt và rau củ quả ở các siêu thị Hà Nội “cháy hàng” liên tục.

