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Xã hội

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh

Sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người, tài xế Phạm Trọng Đạo (Hà Tĩnh) đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm.

Hạo Nhiên

Ngày 23/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 19/10, tại Km 32+300 quốc lộ 8, đoạn qua thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, chiếc xe đạp điện bị hư hỏng. Người điều khiển phương tiện liên quan cùng chiếc xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

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Tài xế Phạm Trọng Đạo tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo từ Công an xã Hương Sơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Hương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm phương tiện và người liên quan.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 89H-087.6x liên quan đến vụ tai nạn.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đi xe đạp điện đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Trọng Đạo khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Đạo đã sử dụng rượu, bia.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xêm thêm video vụ tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.
#Tai nạn #gaio thông #tử vong #khởi tố #Phạm Trọng Đạo #Công an Hà Tĩnh

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