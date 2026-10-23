Đường dây tín dụng đen khủng núp bóng doanh nghiệp

Kiểm tra 8 địa điểm, Công an triệt phá các nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, với lãi suất lên đến hơn 500%/năm.

Chiều 22/10, Công an TP HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 36 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, liên quan đến các nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để hoạt động tín dụng đen.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra 08 địa điểm nghi vấn trên địa bàn Thành phố, phát hiện nhiều nhóm thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “cho thuê vàng”. Đây là thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân và hợp đồng dân sự để che giấu hoạt động phạm tội.

Các đối tượng thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức; lập Facebook, Zalo, website quảng cáo “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp”. Khách vay phải cung cấp căn cước, VNeID, sao kê tài khoản, thông tin nơi ở, việc làm và thu nhập để thẩm định. Số tiền vay được quy đổi thành vàng rồi ký “hợp đồng cho thuê tài sản”; người vay nhận vàng để bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Các đối tượng núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, với lãi suất lên đến hơn 500%/năm

Để che giấu lãi suất, các đối tượng chia tiền lãi thành “phí thuê vàng”, “phí hồ sơ”, “phí dịch vụ”, “phí gia hạn”, thu trước tiền lãi và thu thêm phí khi tái ký hợp đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi tiền thuê váy cao để che giấu lãi vay. Một số nhóm góp vốn, phân công nhân viên, sử dụng phần mềm và nhóm Zalo để quản lý khách vay, dòng tiền. Lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.

Điển hình, từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện qua tuần tra ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long (sinh năm 1997, thường trú xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) trực tiếp điều hành và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1997, thường trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội; hiện ở chung cư Saigon Mia, xã Bình Hưng, TP.HCM) góp vốn, sử dụng vỏ bọc các hộ kinh doanh Đại Phát Gold (93 Bàu Cát 1, phường Tân Bình) và Thịnh Vượng Gold (105 Đinh Bộ Lĩnh, phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Từ tháng 5/2026, nhóm đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng; lãi suất khoảng 292% - 544,78%/năm.

36 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với khoản vay lớn, Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1997, thường trú ấp An Viễng, xã Long Đức, tỉnh Đồng Nai), đối tượng cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group (23/18A Đồng Xoài và 157 Ba Vân, phường Tân Bình; số 8 đường số 3, phường Bình Trưng), đã cho gần 100 khách hàng vay.

Tại Công ty TNHH Huy Anh JEWELRY (252/55 Cao Thắng, phường Hòa Hưng), Bùi Quang Hùng (sinh năm 1998, thường trú tổ 28, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên; hiện ở 252/55 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, TP.HCM) là Giám đốc, trực tiếp tổ chức hoạt động cho vay. Cơ quan điều tra thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách vay, bước đầu làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Tại Công ty TNHH An Phát JEWELRY (55 đường 3/2, phường Vườn Lài), Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1984, thường trú 129 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) là người tổ chức; Phạm Cao Sơn (sinh năm 1979, thường trú thôn Việt Yên, xã Nam Phù, TP. Hà Nội; hiện ở 55 đường 3/2, phường Vườn Lài, TP.HCM) đứng tên Giám đốc, trực tiếp quản lý hoạt động. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Cơ sở hoạt động của các đối tượng

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999 (205 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng), Trần Thế Long (sinh năm 1983, thường trú 86 ngõ 260 phố Chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội; hiện ở số 39 Louis XI, khu đô thị Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội) thực hiện thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động; Đặng Quốc Vương (sinh năm 1997, thường trú thôn Thuận Quang, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội; hiện ở 205 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP.HCM) đứng tên Giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách vay. Nhóm lập hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu lãi suất.

Tại Công ty THT (căn B12, Park Riverside, phường Long Trường), Lê Thanh Tùng (sinh năm 1982, thường trú số 24 ngách 98/14 Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội; hiện ở chung cư The Eastern, 299 Liên Phường, phường Long Trường, TP.HCM) được xác định là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay.

Tại Công ty TNHH LT3 LUXURY (2279/13/24/5/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè), Tống Duy Long (sinh năm 1989, thường trú P202-A2 khu tập thể Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội; nơi ở tại địa điểm công ty ở xã Nhà Bè) là Giám đốc, tổ chức hoạt động; cơ quan điều tra làm rõ 21 khách vay, thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng, tiếp tục xác minh, truy tìm Long.

Tại Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 (19/1 Thạnh Lộc 37, phường An Phú Đông), Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 1999, thường trú thôn Thọ Lộc, xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội; hiện ở 19/1 Thạnh Lộc 37, khu phố 35, phường An Phú Đông, TP.HCM) trực tiếp tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức cho thuê vàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt; bước đầu làm rõ 21 hợp đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 36 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.