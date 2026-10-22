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Xã hội

Khởi tố kẻ dí điện 220V vào người phụ nữ ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng An (SN 1991, tỉnh Hà Tĩnh) đã dí điện 220V vào người chị L.T.H, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 22/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An (SN: 1991, trú tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Nguyễn Hồng An tại cơ quan Công an. Ảnh: VKSHT

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Nguyễn Hồng An đã sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V của gia đình rồi cố ý dí điện vào người chị L.T.H (SN 1996) là người thuê ki-ốt của gia đình An để kinh doanh thuốc tây, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Hoa đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi của đối tượng.

Ngày 20/10, căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng An.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#Dí điện #giết người #khởi tố #Nguyễn Hồng An #Công an Hà Tĩnh

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