Sửng sốt loài "tôm Trương Phi", sở hữu liên hoàn đấm cực khủng

Tôm tít bản địa Ấn Độ Dương (Odontodactylus scyllarus) còn được gọi là tôm bọ ngựa có biệt danh là "kẻ đập phá". Chúng thường sử dụng đôi càng liên tục truyền lực vào con mồi cho đến khi đập vỡ lớp "áo giáp" bên ngoài. Thân của tôm bọ ngựa chỉ được bao bọc bởi một lớp vỏ ngoài từ phía sau đầu cho đến 4 đốt đầu tiên của thân. Chiều dài thân có thể đến 40cm, nặng 250g. Do vẻ đẹp óng ánh cầu vồng từ chất phát quang nên loài tôm này thường được nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, tôm bọ ngựa không vô hại như vẻ ngoài đẹp đẽ của mình. Một lần "vung" càng của tôm bọ ngựa tạo ra đến 2 cú đập cùng một lúc vào con mồi: một cú đập bởi càng và một cú đập bởi áp suất tạo ra do sự vỡ của các bong bóng khí, những bong bóng khí này nằm trong khoảng không gian giữa càng và bề mặt chúng đánh vào. Cũng chính vì lý do này, dù tôm bọ ngựa có đập hụt đi nữa thì áp suất do bong bóng khí gây ra đủ để làm choáng váng hoặc thậm chí giết chết con mồi. Do đó, những đối thủ được trang bị lớp áo giáp cứng như ốc, cua, sò, hàu... cũng không thể làm khó được tôm bọ ngựa. Thực tế đã từng ghi nhận những trường hợp tôm bọ ngựa đập vỡ bể cá. Mỗi cú đánh của tôm bọ ngựa đều di chuyển với tốc độ trên 50 dặm/giờ (80 km/h), là cú đấm nhanh nhất được ghi nhận của bất kỳ động vật nào còn sống. Cú đánh tôm bọ ngựa có thể có gia tốc tương đương với một viên đạn cỡ nòng 0,22mm bắn ra từ một khẩu súng ngắn mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi cú xoay mang lại lực hơn 1.500 Newton (340 lbs), gấp hơn 2.500 lần trọng lượng của chính nó. Mặc dù được cung cấp trong khoảng thời gian rất ngắn, thường là từ 49µs đến 66µs, các cú đấm đủ mạnh để bẻ khóa lớp 1/4 inch thông thường. Những chiếc càng mạnh mẽ của tôm bọ ngựa được phủ hydroxyapatite, một vật liệu gốm canxi-photphat tinh thể siêu cứng. Bên dưới bề mặt cứng đó là các lớp polysaccharide chitosan, một hợp chất đàn hồi, hoạt động như một chất giảm xóc. Vì vậy, tôm bọ ngựa có thể đấm đủ mạnh để làm vỡ kính và không bị thương ở phần phụ hoặc phần còn lại của cơ thể. Nếu bạn muốn nuôi những con tôm này làm cảnh, hãy đảm bảo rằng bể cá nên được làm bằng kính cường lực hoặc kính dày, đối với những loại bể có thành kính mỏng sẽ dễ gây ra tai nạn.

