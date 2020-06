Sởn gai ốc trước hình ảnh các loài côn trùng thời tiền sử

Rận khổng lồ sống ở thời đại cổ sinh, cách đây 500 triệu năm. Loài động vật thời tiền sử này khá giống một con cua móng ngựa với chiều dài 60 cm, sở hữu một chiếc mai cứng, dày với cơ thể nhiều phần trông đáng sợ hơn nhiều so với những con rận bé xíu hiện tại. Thời tiền sử từng tồn tại một loài kỳ lạ vừa giống mực lại vừa giống với mực ống. Loài này có thể dài tới 1m, và có hàm răng sắc, nhọn, thường tìm các loài giáp xác nhỏ làm thức ăn. Loài sên lớn nhất hiện nay là sên đất châu Phi, với chiều dài cơ thể là 18cm, đường kính vỏ là 9cm, nhưng không phải là đối thủ của sên tiền sử C.gigantem. Các nhà cổ sinh học cho rằng loài sên này sống ở dưới biển cách đây 50 triệu năm, dài tới 60 cm. Tổ tiên của loài chuồn chuồn hiện tại đáng sợ hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Loài côn trùng thời tiền sử có tên M.permiana với độ dài lên tới 2 mét, thậm chí các nhà khoa học còn cho rằng chúng có thể dài hơn nữa và tuyệt chùng do khí quyển không còn nhiều oxy như trước. Năm 2007 các nhà khoa học tìm ra hóa thạch của loài bọ cạp biển J.rhenaniae với chiều dài lên tới 46cm. Loài bọ cạp này săn bắt cá và ăn thịt cả đồng loại ở những vùng nước nông gần bờ. Đáng sợ không kém là tổ tiên của loài bọ cạp đất. Loài côn trùng thời tiền sử P.kirktonennsis sống ở kỷ Devon, cách đây 400 triệu năm, ăn các loài chân đốt và côn trùng mặc dù nọc độc của nó đủ mạnh để tiêu diệt một số loài động vật lớn. Không ít người phải sởn gai ốc khi chứng kiến hình ảnh rết Arthropleur - loài không xương sống lớn nhất trên Trái đất đến nay. Các hóa thạch tìm thấy ở Nova Scotia, Scotland và Hoa Kỳ cho thấy loài rết cổ đại có thể đối nghịch với kích cỡ của người trưởng thành khi có thể dài tới 2,4m và đường kính cơ thể có thể lên tới vài feet. Có ngoại hình và tập tính sinh hoạt giống với loài rết hiện nay hơn là rết Euphoberia sống chủ yếu ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tuyệt chủng của loài rết này nhưng có vẻ như đây là một loài khổng lồ khá đáng sợ trong quá khứ. Cameroceras, động vật thân mềm, được coi là một trong những sát thủ biển lớn nhất sống ở thời kỳ Paleozoi. Sinh vật này có thể dài tới 9 mét, sống dưới biển sâu và rất...lười vận động. Một loài vật lai giữa rết và bọ cạp sống trong môi trường nước, chưa rõ thức ăn của chúng là sinh vật sống hay phù du nhưng với kích thước cực khủng của mình rõ ràng loài vật này xứng đáng là quái vật thời tiền sử.

