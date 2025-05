Mở lăng mộ hoàng gia Ấn Độ, bàng hoàng thấy vật lạ 4.000 tuổi

Một khám phá tại địa điểm khảo cổ Sinauli ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đã làm thay đổi cách hiểu về các nền văn hóa cổ đại trong khu vực. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Địa điểm này nằm ở thung lũng sông Hằng màu mỡ thuộc quận Baghpat, và nó từng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử Ấn Độ cổ đại. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Tại đây, một trong những phát hiện đáng chú ý nhất đó là một ngôi mộ hoàng gia chứa một chiếc quan tài bằng gỗ được trang trí bằng những hình người bằng đồng, tất cả đều đội mũ sắt hai sừng, và được trang trí bằng lá sung thiêng (Ficus religiosa). Ảnh: @Archaeological Survey of India. Ngôi mộ này chứa một chiếc mũ sắt bằng đồng, gậy trang trí, một chiếc roi trang trí và những hạt cườm làm bằng vàng và đá steatite. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Những hiện vật này cho thấy, cá nhân được chôn cất có thể là một nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, hoặc là một người có địa vị xã hội quan trọng lúc bấy giờ. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Việc sử dụng phương pháp phân tích đồng vị cacbon phóng xạ đã giúp các nhà nghiên cứu xác định niên đại chính xác hơn cho ngôi mộ hoàng gia này. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Bên trong ngôi mộ chứa các mô hình cổ xe ngựa chiến đấu và nhiều hiện vật bằng đồng, chúng có niên đại khoảng 4.000 năm, và đều có liên quan đến nền văn hóa Đồ gốm màu đất son (OCP). Ảnh: @Sumerian Shakespeare. Các mô hình chiếc xe ngựa chiến đấu được trang trí công phu bằng các họa tiết hình học bằng đồng. Các nan hoa của bánh xe được trang trí bằng các hình tam giác bằng đồng, cho thấy những chiếc xe tượng trưng cho địa vị và quyền lực. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Thiết kế các mô hình xe ngựa chiến này làm nổi bật kỹ năng tiên tiến của những người thợ thủ công thuộc nền văn hóa Đồ gốm màu đất son cổ xưa. Và việc phát hiện ra các mô hình xe ngựa chiến ở Sinauli đặc biệt quan trọng, vì nó thách thức các giả định trước đây về khả năng công nghệ chế tác của khu vực này. Ảnh: @Archaeological Survey of India. Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.

