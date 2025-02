Loài cá cực quý ở Việt Nam, hàng tỷ đồng mỗi cân

Cá sủ vàng (tên khoa học là Otolithoides biauritus), còn gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ, cá đường - là loài cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vược (họ Sciaenidae), phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam. (Ảnh: Hội Nông dân)Cá sủ vàng hiện rất quý hiếm, được cả thế giới săn lùng ráo riết. Loài cá quý hiếm này nổi tiếng với phần bong bóng cá đặc biệt và có giá trị tới hàng tỷ đồng. Ngoài ra, thịt cá cũng rất bổ dưỡng, được ví như nhân sâm.(Ảnh: Nghệ An 24h) Một kilogram bong bóng cá sủ vàng có giá từ 45.000 đến 55.000 USD, tương đương từ 1 đến 1,25 tỷ đồng. (Ảnh: Pinterest) Cá sủ vàng thường có trọng lượng khoảng 40-50kg, nên phần bóng cá thường chỉ khoảng 1kg.(Ảnh: Dried fish maw manufacturers) Theo các chuyên gia, cá sủ vàng mõm nhọn, miệng rộng, màu vàng nghệ, hàm dưới kéo dài tới dưới sau hốc mắt, răng khỏe, vây lưng dài. (Ảnh: Người quan sát). Loài cá này sinh sống ở biển, nhưng vào mùa sinh sản (tháng 1 - 4 và 9 - 10 âm lịch) nó sẽ bơi đến các vùng cửa sông nước lợ để đẻ. (Ảnh: Báo Nghệ An). Cá sủ vàng sống tại các vùng nước ở Nam Á và Đông Nam Á, chúng đã trở nên hiếm ở Việt Nam do khai thác quá mức. (Ảnh: Tiền Phong) Trước đây, Sông Hồng là nơi cá sủ vàng sinh sản, nhưng nay đã giảm đi rõ rệt. (Ảnh: Báo Nghệ An) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

