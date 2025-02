Lộ diện loài “trăn máu” béo múp, ngắn tũn độc nhất vô nhị Việt Nam

Sinh sống trong rừng rậm ở khu vực Đông Nam Bộ, trăn cộc (Python brongersmai) là một loài bò sát rất độc đáo và quý hiếm của Việt Nam. Ảnh: Animalia Các cá thể trưởng thành của loài trăn này có chiều dài cơ thể 0,9 - 1,8m, ngắn hơn nhiều loài trăn khác. Dù vậy, đường kính cơ thể của chúng lại không thua gì các loài trăn khổng lồ. Ảnh: Animalia Loài trăn này có thể khiến nhiều người nghĩ chúng bị “thừa cân”. Nhưng đây là một đặc điểm sinh học hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: Animalia Bộ da của trăn cộc có màu sắc nâu, vàng và đỏ với các hoa văn loang lổ rất bắt mắt. Do màu sắc này, tên gọi quốc tế thông dụng của chúng là “trăn máu” (blood python). Ảnh: Reptile Cymru (UK) Trong tự nhiên, trăn cộc sống ở rừng rậm ở các khu vực gần bờ nước, đầm lầy nơi có nhiều thức ăn. Chúng hoạt động lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Ảnh: Animalia Khi còn non, thức ăn của trăn cộc các loài lưỡng cư, thú nhỏ. Khi trưởng thành chúng có thể săn bắt các loài thú lớn. Ảnh: Animalia Về mặt sinh sản, trăn cộc có thể đẻ tới 30 trứng mỗi lứa. Trăn mẹ sẽ quấn quanh trứng và rung cơ thể để tạo ra nhiệt, kích thích sự phát triển của trứng. Trăn non mới nở dài 25 - 43cm. Ảnh: Animalia Tại Việt Nam, các nhà khoa học đã ghi nhận vùng phân bố của trăn cộc ở Vườn quốc gia Lò Gò – Sa Mát (Tây Ninh). Trên thế giới, loài trăn này hiện diện ở bán đảo Malaysia, đảo Sumatra và một số đảo khác ở Đông Nam Á. Ảnh: Animalia Do có ngoại hình bắt mắt, trăn cộc trở thành đối tượng săn bắt để phục vụ giới chơi sinh vật cảnh. Những thập niên gần đây chúng đã được nhân nuôi và trở thành vật nuôi phổ biến rên thị trường quốc tế. Ảnh: Animalia Không chỉ là sinh vật cảnh, trăn cộc còn được săn bắt và chăn nuôi để lấy da và thịt. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống tới 20 năm. Ảnh: Animalia Tại Việt Nam, ngoài tự nhiên loài này khá hiếm gặp. Trong Sách Đỏ Việt Nam, chúng nằm trong diện loài Nguy cấp. Ảnh: AnimaliaMời độc giả xem thêm video: Trăn khủng dài 5 mét bị người dân tóm sau khi nuốt chửng bò

