Elon Musk "tiên tri" gì về AI khiến cả thế giới giật mình?

Elon Musk dự đoán AI sẽ thông minh hơn con người trong 1-2 năm tới và vượt trội hơn tất cả con người cộng lại vào năm 2029 hoặc 2030. (Ảnh: Pressfarm) Musk cho rằng có 20% khả năng AI sẽ trở thành mối đe dọa hủy diệt loài người, nhưng vẫn lạc quan với 80% cơ hội đạt kết quả tích cực.(Ảnh: The Independent) Nhiều chuyên gia AI, như Geoffrey Hinton và Roman Yampolskiy, cũng lo ngại về nguy cơ AI hủy diệt nhân loại, với xác suất từ 10% đến 99,999999%. (Ảnh: VTV) Musk phát triển Grok, một AI tập trung vào việc tìm kiếm sự thật, dù sự thật đó có thể không phù hợp về mặt chính trị. Grok 3, phiên bản mới nhất, được Musk mô tả là "thông minh đến đáng sợ" và vượt trội hơn nhiều so với Grok 2. (Ảnh: Tech Insights) Trước đó, Elon Musk cũng cho biết các mô hình AI đã sử dụng hết dữ liệu tri thức do con người tạo ra, và việc này xảy ra từ năm ngoái. (Ảnh: Sonrysa) Để giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu, Musk đề xuất chuyển sang sử dụng dữ liệu tổng hợp do chính AI tạo ra. (Ảnh: Kvadrat.az) Các công ty công nghệ lớn như Meta, Microsoft, Google và OpenAI đã bắt đầu sử dụng dữ liệu tổng hợp để cải thiện mô hình AI. (Ảnh: The Verge) Tuy nhiên, Musk cảnh báo về nguy cơ "ảo giác" - khi AI đưa ra kết quả sai lệch hoặc vô nghĩa do dữ liệu tổng hợp. (Ảnh: Anonymous Hackers) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

