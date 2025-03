Đi dạo cho khỏe người, suýt vỡ tim vì đụng độ “trăn tinh” khổng lồ

Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một con trăn khổng lồ to hơn cả cột điện, chiều dài gần bằng một ngôi nhà đang di chuyển trong khu dân cư tại Malaysia thu hút được đông đảo sự quan tâm chú ý. Vì kích thước của con trăn quá lớn, rất nhiều người dân hoảng sợ và chính quyền địa phương phải can thiệp ngay lập tức. Theo người quay được cảnh tượng này, con trăn xuất hiện ở thị trấn Denai Alam thuộc bang Selangor. Ngay khi nhìn thấy nó, anh đã phải thốt lên: "Nó không chỉ có thể nuốt chửng con người, mà còn có thể nuốt chửng cả một con cừu hay con bò, có lẽ nó đã thành tinh rồi!". Sau khi cử người tiến hành điều tra, Cục Bảo vệ Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia Malaysia xác nhận con trăn trong video không phải là loài trăn Anaconda lớn nhất thế giới, mà thực chất là loài trăn địa phương, kích thước khủng khiến mọi người hoang mang là do góc quay. Họ đã khống chế được con trăn. Theo tìm hiểu, đây không phải trường hợp hiếm gặp ở Malaysia, cách đây vài năm, một nhóm dân làng ở Bintulu, bang Salawak, Malaysia, đi săn trong một khu rừng gần nhà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Lần theo âm thanh lạ, nhóm người phát hiện ra một con trăn cái khổng lồ đang giao phối với trăn đực nhỏ hơn. Nhóm thợ săn này quyết định dùng súng bắn chết hai con trăn và khiêng nó về làng mổ thịt liên hoan. Theo ghi nhận, con trăn khổng lồ dài hơn 5 mét, nặng tới 100kg. Với kích thước to lớn như vậy, con trăn có thể dễ dàng nuốt chửng bất cứ con mồi nào, dù đó là con người. Tại ngôi làng hẻo lánh thuộc bang Pahang, Malaysia, người dân cũng từng bắt được con trăn khổng lồ háu ăn đang nuốt chửng những con dê ở trang trại. Con trăn này dài tới dài 4,9 m và mắc kẹt tại hàng rào thép gai do bụng phình to vì tiêu hoá con mồi quá khổ. Dân làng nói đây là trăn "Anaconda vùng Sarawak", bởi kích thước tương đương trăn Anaconda khổng lồ sống ở rừng rậm Amazon, Nam Mỹ. Mời quý độc giả xem thêm video: Chân dung gây kinh hãi của siêu quái vật đầu rắn 100 triệu tuổi

