10 loài rắn hiểm độc nhất thế gian, có con là "quan tài di động"

Mamba đen (Black Mamba) là loài rắn đặc hữu của vùng Đông và Nam châu Phi. Đối với người dân châu Phi, mamba đen là loài rắn đáng sợ nhất, gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng với biệt danh "nụ hôn thần chết". Loài rắn này thường có vẻ ngoài màu olive, xám, xanh cùng khoang miệng đen ngòm luôn dùng đe dọa con mồi và tự vệ. Với cái đầu hình chữ nhật, loài rắn này còn được gọi là "cỗ quan tài di động". Rắn mamba đen thường sống đơn độc tại các cánh đồng cỏ rộng lớn, hốc đá, trên cây cao. Mamba đen trưởng thành có thể dài từ 2,5m đến 4m, vết cắn của chúng có khả năng gây chết người chỉ trong 15 phút. Kimberley Death Adder, một loài rắn tử thần với cái đầu hình tam giác, thân dài 50cm và có độc tính cao. Nọc độc của chúng có thể gây tê liệt và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Với màu cam - nâu của mình con rắn tử thần này là một bậc thầy ngụy trang, nó có thể trông giống lá khô, tảng đá hay dễ dàng lẫn vào màu đất và bất thình lình tấn công con mồi.Nọc độc của Death Adder là chất độc thần kinh nguy hiểm nhất trên thế giới có thể gây tê liệt và tử vong trong vòng 6 giờ dù có được cứu chữa ngay sau đó đi chăng nữa. Rắn Eastern brown là một loại rắn có họ Elapid và sống phổ biến tại Australia, đây là loàirắn độc thứ hai trên thế giới, nọc độc bao gồm neurotoxins và chất đông tụ máu. Rắn Eastern brown khi trưởng thành khác nhau về màu sắc với chiều dài trung bình khoảng 1,5m chúng thường tấn công con mồi theo hướng thẳng đứng, hình chữ S. Thức ăn của loài rắn này là các loại động vật có xương sống bao gồm các loài ếch, thằn lằn, rắn, chim. Chúng thường săn mồi bằng cách truyền nọc độc và siết chặt con mồi,số lượng nọc phụ thuộc vào kích thước của con rắn. Rắn Inland Taipan làloài rắn sinh sống chủ yếu ở vùng nội địa Austraylia và được xem là được xem là loài rắn độc nhất trong tất cả các loài rắn trên cạn. Loài rắn này được xem là "cơn ác mộng" khủng khiếp nhất đối với con người. Nếu bịInland Taipan tấn công thì 60% tế bào cơ tim bị hủy diệt trong 10 phút đầu tiên và cái chết sẽ đến sau 45 phút. Rắn Inland Taipan dài khoảng 2,5m, dùlà rắn độc, nhưng nó rất nhát và hay lẩn, luôn luôn tìm cách chạy trốn nếu có sự cố. Rắn Philippine Cobra (rắn hổ mang chúa) được đánh giá là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7m. Nọc độc của nó gây gián đoạn cho việc truyền tín hiệu thần kinh và làm tê liệt hệ hô hấp và có thể gây chết người trong vòng nửa giờ. Lượngnọc độc chúng tiết ra trong một vết cắn có khả năng gây tử vong cho khoảng 20 – 30 người trưởng thành nếu không được chữa trị. Loài rắn này vô cùng hung dữ, khi gặp kẻ địch,chúng sẽ nâng phần trước cơ thể lên và nhìn thẳng vào mắt đối thủ, phồng mang rộng, lộ rõ cặp răng nanh đầy sắc nhọn và nhanh chóng tấn công. Rắn Blue Krait (rắn cạp nong) là loàisinh sống đơn lẻ ở trong gò mối và hang của động vật gặm nhấm, trong hốc cây, hẻm đá của vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Blue Krait có chiều dài lớn nhất vào khoảng 160 cm và nọc độc có thể mạnh hơn nọc độc của rắn hổ mang thường đến 16 lần, thức ăn của loài rắn này đa số là các loài rắn nhỏ hơn chúng. Khi gặp kẻ địch, chúng có xu hướng chạy trốn nhiều hơn tấn công. Tuy nhiên, nếu bị loài rắn này cắn, nạn nhân sẽ không chết ngay lập tức mà bị các cơn đau, khó thở, co giật hàng giờ liền hành hạ, rồi sau đó mới chết hẳn. Rắn đuôi chuông (Rattlesnake) là loài rắn bản địa châu Mỹ, có chiều dài từ 1-1,5m, với nọc độc vô cùng nguy hiểm con mồi của chúng thường là những động vật có vú. Lượng nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loại động vật nhỏ khác, sau đó khiến cho tim của nạn nhân ngừng đập chỉ một vài phút sau khi bị cắn. Khi con người bị rắn đuôi chuông cắn, chất độc từ răng nanh chúng ngấm vào vết thương, vào máu, làm phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Rắn hổ lục Gaboon là loài rắn được tìm thấy ở châu Phi,được đánh giá là loài rắn lớn nhất hành tinh, chúng có chiều dài từ 1-2m, nặng gần 20kg và sở hữu răng nanh dài 5 cm với vẻ ngoài như một con sâu bướm khổng lồ. Rắn hổ lục Gaboon thường di chuyển nhẹ nhàng theo đường thẳng, kiểu di chuyển này sẽ giúp chúng dễ dàng tiếp cận con mồi. Khi tìm được "nơi phục kích" lý tưởng, loài rắn này sẽ nằm im và khi con mồi xuất hiện, chúng sẽ nhanh chóng lao ra tấn công. Nếu con người bị rắn hổ lục Gaboon tấn công, vết cắn có thể khiến sưng phồng, đau dữ dội, co giật, bất tỉnh, hoại tử… trước khi dẫn đến tử vong, nếu không được cứu chữa kịp thời. Indian Cobra ( rắn hổ mang Ấn Độ), được tôn kính trong thần thoại và văn hóa Ấn Độ, và thường được những người thôi miên rắn sử dụng. Ngay từ khi sinh ra, loài rắn này đã có nọc độc với đầy đủ chức năng, càng trưởng thành thì lượng độc ngày càng tăng. Thức ăn của chúng thường là động vật gặm nhấm, thằn lằn và ếch. Cũng như cắn, rắn hổ mang Ấn Độ có thể tấn công hoặc tự vệ từ xa bằng cách phun nọc độc gây đau đớn và thiệt hại nghiêm trọng nếu nó lọt vào mắt của con mồi. Rắn biển belcher được xemlà loài rắn độc nhất dưới nước cũng như trên thế giới, nọc độc của loài rắn này còn độc gấp hơn 100 lần so với rắn Inland Taipan ở trên cạn. Rắn biển belcher là loài sống trong môi trường biển, có kích thước vừa phải, dao động từ 0,5- 1m, cơ thể mỏng với màu vàng crom, cùng với các vằn màu xanh đậm, chúng không có mang nên thường ngoi lên mặt nước để thở. Sở dĩ rắn biển belcher được mệnh danh là loài rắn độc nhất trên thế giới, vì ngườibị chúng tấn công sẽ có cảm giác không đau đớn, tuy nhiên chúng sẽ phát tác sau khoảng 4 tiếng khi nọc độc đã ngấm vào cơ thể và khiến nạn nhân đau đớn và tử vong. Lượng nọc độc tối đa của một vết cắn là 110mg, đủ để giết chết hàng nghìn người, và hơn 250.000 con chuột, mức độ nọc độc của rắn belcher gấp 10 lần rắn chuông Mojave và 50 lần rắn hổ mang thường.

