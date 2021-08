Những chuyện bịp bợm gây choáng khiến cả thế giới sập bẫy lừa

Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu ở Cuba, chiếc khinh khí cầu do Hary Rogen và Derick Noidon, người Mỹ, điều khiển đột nhiên biến mất. Đến năm 1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm về trước đột ngột xuất hiện và bị Vệ binh Cách mạng Cuba bắn hạ. Dù báo chí đưa tin ầm ĩ nhưng cũng chẳng thấy ai là thân nhân của Hary Rogen và Derick Noidon tìm đến để hỏi han, cứ như hai anh chàng này là người vô hình. Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Mỹ kết luận đó chỉ là câu chuyện bịp bợm, được báo chí đưa lên để câu khách! Ngày 24/9/1990 báo chí đưa tin tàu Foshogen đã cứu người tự nhận là hành khách trên tàu Titanic. Chưa hết, ngày 9/8/1991, một nhóm các chuyên gia hải dương học lúc đang tiến hành khảo sát tại một khu vực cách núi băng bắc Đại Tây Dương khoảng 387km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng. Không ai nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng Smith của tàu Titanic cho đến khi ông ta tự xưng danh. Khó tin hơn nữa là kể từ khi tàu Titanic bị đắm cho đến ngày nhìn thấy thì lẽ ra ông ta đã phải 140 tuổi trong lúc thực tế thì ông "thuyền trưởng Smith" này mới 60 tuổi. Lần này thì có ảnh, là ảnh thuyền trưởng Smith thật và ảnh chụp "thuyền trưởng Smith" vừa được cứu sống nhưng các chuyên gia đã nhanh chóng nhận ra sự bịp bợm của câu chuyện bởi lẽ Smith "thật" cao 1,74m còn Smith "dỏm" chỉ cao 1,69m. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm Nhật đánh chìm. Ngày tháng 7/1991, thuyền đánh cá của Philippines đã phát hiện một chiếc xuồng có 25 người đang trong tâm trạng hoảng loạn. Họ cho biết họ là những người may mắn thoát khỏi con tàu Indiana Bolis khi bị tàu ngầm Nhật phóng ngư lôi. Phát hiện này vô cùng kinh ngạc vì chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi tới năm 1991 người ta mới thấy họ. Chuyện lạ này cũng có ảnh nhưng nhanh chóng bị phát hiện là ảnh "dỏm" bởi lẽ trong bức ảnh, có khá nhiều… phụ nữ và chẳng ai mặc quần áo sĩ quan hay thủy thủ. Ngày 10/9/1990, nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới - trong đó có cả nhiều tờ báo lớn đều đồng loạt đưa tin: máy bay 914 của Hãng hàng không Mỹ Pan American Airways xuất phát từ New York năm 1955 và bất ngờ hạ cánh ở Venezuela sau 37 năm! Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng máy bay đã đi qua một loại cổng thời gian hoặc lỗ sâu nào đó, và thay vì hạ cánh ở Miami vào năm 1955, nó xuất hiện khi đến Venezuela 30 năm sau đó. Tuy nhiên, câu chuyện về Chuyến bay Pan Am 914 hoàn toàn là bịa đặt. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985 bởi Weekly World News, tờ báo lá cải một thời. Năm 1985, tại một khu rừng rậm ở New Guinea, người ta phát hiện một máy bay hai động cơ loại DC 3 đã mất tích trước đó gần 48 năm. Điều khiến mọi người kinh ngạc là lớp sơn vẫn còn mới nguyên, thân máy bay vẫn sáng bóng, những cánh cửa mở ra rất dễ dàng, không có sự gỉ sét. Trong khoang máy bay không hề có một người nào, kể cả xương cốt. Tuy nhiên cà phê trong bình vẫn còn nóng và còn nguyên mùi vị... Nhưng cũng như những chuyện bịp nêu trên, chẳng có bất kỳ một thông tin nào khác khả dĩ chứng minh chiếc DC 3 ấy có thật! Mời các bạn xem video: Những bí ẩn về Trái đất chưa có lời giải đáp. Nguồn: Neews.

Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu ở Cuba, chiếc khinh khí cầu do Hary Rogen và Derick Noidon, người Mỹ, điều khiển đột nhiên biến mất. Đến năm 1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm về trước đột ngột xuất hiện và bị Vệ binh Cách mạng Cuba bắn hạ. Dù báo chí đưa tin ầm ĩ nhưng cũng chẳng thấy ai là thân nhân của Hary Rogen và Derick Noidon tìm đến để hỏi han, cứ như hai anh chàng này là người vô hình. Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Mỹ kết luận đó chỉ là câu chuyện bịp bợm, được báo chí đưa lên để câu khách! Ngày 24/9/1990 báo chí đưa tin tàu Foshogen đã cứu người tự nhận là hành khách trên tàu Titanic. Chưa hết, ngày 9/8/1991, một nhóm các chuyên gia hải dương học lúc đang tiến hành khảo sát tại một khu vực cách núi băng bắc Đại Tây Dương khoảng 387km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng. Không ai nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng Smith của tàu Titanic cho đến khi ông ta tự xưng danh. Khó tin hơn nữa là kể từ khi tàu Titanic bị đắm cho đến ngày nhìn thấy thì lẽ ra ông ta đã phải 140 tuổi trong lúc thực tế thì ông "thuyền trưởng Smith" này mới 60 tuổi. Lần này thì có ảnh, là ảnh thuyền trưởng Smith thật và ảnh chụp "thuyền trưởng Smith" vừa được cứu sống nhưng các chuyên gia đã nhanh chóng nhận ra sự bịp bợm của câu chuyện bởi lẽ Smith "thật" cao 1,74m còn Smith "dỏm" chỉ cao 1,69m. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm Nhật đánh chìm. Ngày tháng 7/1991, thuyền đánh cá của Philippines đã phát hiện một chiếc xuồng có 25 người đang trong tâm trạng hoảng loạn. Họ cho biết họ là những người may mắn thoát khỏi con tàu Indiana Bolis khi bị tàu ngầm Nhật phóng ngư lôi. Phát hiện này vô cùng kinh ngạc vì chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi tới năm 1991 người ta mới thấy họ. Chuyện lạ này cũng có ảnh nhưng nhanh chóng bị phát hiện là ảnh "dỏm" bởi lẽ trong bức ảnh, có khá nhiều… phụ nữ và chẳng ai mặc quần áo sĩ quan hay thủy thủ. Ngày 10/9/1990, nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới - trong đó có cả nhiều tờ báo lớn đều đồng loạt đưa tin: máy bay 914 của Hãng hàng không Mỹ Pan American Airways xuất phát từ New York năm 1955 và bất ngờ hạ cánh ở Venezuela sau 37 năm! Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng máy bay đã đi qua một loại cổng thời gian hoặc lỗ sâu nào đó, và thay vì hạ cánh ở Miami vào năm 1955, nó xuất hiện khi đến Venezuela 30 năm sau đó. Tuy nhiên, câu chuyện về Chuyến bay Pan Am 914 hoàn toàn là bịa đặt. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985 bởi Weekly World News, tờ báo lá cải một thời. Năm 1985, tại một khu rừng rậm ở New Guinea, người ta phát hiện một máy bay hai động cơ loại DC 3 đã mất tích trước đó gần 48 năm. Điều khiến mọi người kinh ngạc là lớp sơn vẫn còn mới nguyên, thân máy bay vẫn sáng bóng, những cánh cửa mở ra rất dễ dàng, không có sự gỉ sét. Trong khoang máy bay không hề có một người nào, kể cả xương cốt. Tuy nhiên cà phê trong bình vẫn còn nóng và còn nguyên mùi vị... Nhưng cũng như những chuyện bịp nêu trên, chẳng có bất kỳ một thông tin nào khác khả dĩ chứng minh chiếc DC 3 ấy có thật! Mời các bạn xem video: Những bí ẩn về Trái đất chưa có lời giải đáp. Nguồn: Neews.