Choáng với “búp bê tình yêu” Hitler đặt làm cho binh sĩ Đức

Vào năm 1940, chỉ huy lực lượng SS Heinrich Himmler viết thư gửi cho trùm phát xít Hitler để cảnh báo về nguy cơ sức khỏe của binh sĩ Đức quốc xã trong bối cảnh nhiều người quan hệ với gái mại dâm ở Pháp khiến họ mắc bệnh giang mai. Căn bệnh này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sức chiến đấu của lính phát xít Đức hơn là bị thương do trúng đạn. Thêm nữa, việc lính Đức quốc xã rời doanh trại ra bên ngoài (quán bar, vũ trường...) tìm gái mại dâm để giải khuây có thể dẫn tới nhiều bí mật quân sự bị tiết lộ. Chính vì vậy, Hitler và chính quyền Đức quốc xã nhanh chóng triển khai dự án tuyệt mật mang tên “Dự án Borghild”. Nhiệm vụ của dự án là đảm bảo sức khỏe cho binh sĩ Đức cũng như tránh nguy cơ lộ bí mật quân sự khi lính Đức ở bên gái mại dâm. Loại búp bê tình dục mà phát xít Đức cho sản xuất có tên Lilli được thử nghiệm tại trại Jersey, thuộc thành phố St Hellier do Đức Quốc xã chiếm giữ. Sau khi hoàn thành, Hitler vô cùng ấn tượng về búp bê tình dục Lilli và đặt mua 50 sản phẩm. Nhiều con búp bê trên cũng được trang bị cho lính Đức quốc xã. Những con búp bê đặc biệt này có kích thước vừa nhỏ để nhét vào ba lô, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Số sản phẩm này được cung cấp cho binh sĩ Đức mang theo khi hành quân để giải khuây, tránh lây nhiễm bệnh tật. Tuy nhiên, đến năm 1942, dự án trên thất bại khi binh lính Đức quốc xã không muốn mang theo con búp bê tình dục Lilli. Lý do được lính Đức quốc xã đưa ra là nếu như bị quân Đồng minh bắt thì sẽ vô cùng xấu hổ khi đối phương tìm thấy búp bê tình dục trong ba lô.

Vào năm 1940, chỉ huy lực lượng SS Heinrich Himmler viết thư gửi cho trùm phát xít Hitler để cảnh báo về nguy cơ sức khỏe của binh sĩ Đức quốc xã trong bối cảnh nhiều người quan hệ với gái mại dâm ở Pháp khiến họ mắc bệnh giang mai. Căn bệnh này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sức chiến đấu của lính phát xít Đức hơn là bị thương do trúng đạn. Thêm nữa, việc lính Đức quốc xã rời doanh trại ra bên ngoài (quán bar, vũ trường...) tìm gái mại dâm để giải khuây có thể dẫn tới nhiều bí mật quân sự bị tiết lộ. Chính vì vậy, Hitler và chính quyền Đức quốc xã nhanh chóng triển khai dự án tuyệt mật mang tên “Dự án Borghild”. Nhiệm vụ của dự án là đảm bảo sức khỏe cho binh sĩ Đức cũng như tránh nguy cơ lộ bí mật quân sự khi lính Đức ở bên gái mại dâm. Loại búp bê tình dục mà phát xít Đức cho sản xuất có tên Lilli được thử nghiệm tại trại Jersey, thuộc thành phố St Hellier do Đức Quốc xã chiếm giữ. Sau khi hoàn thành, Hitler vô cùng ấn tượng về búp bê tình dục Lilli và đặt mua 50 sản phẩm. Nhiều con búp bê trên cũng được trang bị cho lính Đức quốc xã. Những con búp bê đặc biệt này có kích thước vừa nhỏ để nhét vào ba lô, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Số sản phẩm này được cung cấp cho binh sĩ Đức mang theo khi hành quân để giải khuây, tránh lây nhiễm bệnh tật. Tuy nhiên, đến năm 1942, dự án trên thất bại khi binh lính Đức quốc xã không muốn mang theo con búp bê tình dục Lilli. Lý do được lính Đức quốc xã đưa ra là nếu như bị quân Đồng minh bắt thì sẽ vô cùng xấu hổ khi đối phương tìm thấy búp bê tình dục trong ba lô.