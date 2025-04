Ám ảnh cuốn sách cổ huyền bí chỉ cách chế tạo quái vật Golem

1. Sefer Yetzirah được xem là văn bản Kabbalah cổ xưa nhất. Sefer Yetzirah được ước tính hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 2 đến thứ 6, đóng vai trò nền tảng cho hệ thống tư tưởng thần bí Kabbalah trong Do Thái giáo. Ảnh: Pinterest. 2. Nội dung tập trung vào 32 con đường trí tuệ thần thánh. Sefer Yetzirah mô tả vũ trụ được tạo thành từ 10 sefirot (linh thể) và 22 chữ cái trong bảng chữ cái Hebrew – tổng cộng 32 con đường sáng tạo mang tính biểu tượng. Ảnh: Pinterest. 3. Sefer Yetzirah không phải là một văn bản dài. Tác phẩm này rất ngắn – chỉ gồm khoảng vài trang – nhưng được viết bằng ngôn ngữ đầy ẩn dụ và huyền học, khiến giới học giả phải tốn hàng thế kỷ để giải mã. Ảnh: Pinterest. 4. Nó giải thích vũ trụ như một hệ thống âm thanh và ký hiệu. Sefer Yetzirah mô tả thế giới được tạo thành qua việc kết hợp âm thanh (phát âm của chữ cái Hebrew), tạo ra một hình ảnh vũ trụ vận hành dựa trên sự cộng hưởng linh thiêng. Ảnh: Pinterest. 5. Văn bản này được liên kết với khả năng tạo ra Golem. Trong truyền thuyết Do Thái, các Rabbi thông thạo Sefer Yetzirah có thể tạo ra Golem – sinh vật người đất sống bằng cách đọc đúng các ký tự và âm thanh thần bí. Ảnh: Pinterest. 6. Có nhiều phiên bản và bản dịch khác nhau. Sefer Yetzirah tồn tại dưới các bản văn khác nhau bằng tiếng Hebrew, Ả Rập và Latinh, cho thấy sự lan truyền rộng rãi và ảnh hưởng sâu sắc trong thế giới thần học và huyền học Trung Cổ. Ảnh: Pinterest. 7. Nhiều học giả nổi tiếng từng bình luận về Sefer Yetzirah. Các triết gia Do Thái như Saadia Gaon, Ramban (Nachmanides) và thậm chí nhà giả kim học phương Tây cũng từng viết chú giải hoặc lấy cảm hứng từ văn bản này. Ảnh: Pinterest. 8. Sefer Yetzirah vẫn là nguồn cảm hứng văn hóa hiện đại. Từ truyện tranh, tiểu thuyết giả tưởng đến phim ảnh và trò chơi điện tử, hình ảnh Golem và những mật mã trong Sefer Yetzirah vẫn tiếp tục ám ảnh và mê hoặc người hiện đại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

