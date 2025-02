9 giả thuyết chấn động về những bức tượng Moai ở đảo Phục Sinh

1. Tượng Moai là đại diện của tổ tiên. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng tượng Moai được tạo ra để tưởng nhớ các tổ tiên hoặc lãnh đạo quá cố, với niềm tin rằng linh hồn của họ sẽ bảo vệ người dân trên đảo. Ảnh: Pinterest. 2. Thể hiện quyền lực của các tù trưởng. Một số giả thuyết cho rằng Moai là biểu tượng của quyền lực chính trị và tôn giáo, được các tù trưởng sử dụng để khẳng định sự thống trị của mình trên đảo. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể liên quan đến hiện tượng thiên văn. Một số nhà nghiên cứu nghi ngờ Moai có thể được sắp xếp theo những vị trí liên quan đến mặt trời, mặt trăng và các chòm sao, phục vụ mục đích thiên văn hoặc lịch nông nghiệp. Ảnh: Pinterest. 4. Chúng có thể đánh dấu các nguồn nước ngọt. Một giả thuyết gần đây cho rằng Moai không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn được đặt gần những nguồn nước ngọt quý giá, giúp người dân xác định các địa điểm quan trọng để sinh tồn. Ảnh: Pinterest. 5. Moai và người ngoài hành tinh. Một quan điểm theo hướng giả thuyết phi thường cho rằng Moai có thể do người ngoài hành tinh tạo ra hoặc giúp xây dựng, tương tự như các bí ẩn khác như Kim Tự Tháp Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 6. Việc xây tượng đã góp phần hủy hoại hòn đảo. Một giả thuyết phổ biến cho rằng người dân Rapa Nui đã đốn hạ quá nhiều cây cối để vận chuyển tượng Moai, gây ra sự suy thoái môi trường và sụp đổ xã hội. Ảnh: Pinterest. 7. Moai có thể đã bị lật đổ trong xung đột nội bộ. Hầu hết các tượng Moai đã bị lật đổ khỏi bệ đá Ahu của chúng. Một số giả thuyết cho rằng điều này là do các cuộc nội chiến giữa các bộ lạc đối địch trên đảo. Ảnh: Pinterest. 8. Một số Moai có thể đã có đôi mắt phát sáng. Khi các nhà khảo cổ tìm thấy các mảnh đá san hô, họ cho rằng Moai từng có mắt ghép vào, có thể phát sáng dưới ánh trăng hoặc mặt trời, làm tăng thêm tính thần thánh. Ảnh: Pinterest. 9. Tượng có thể đã được di chuyển bằng cách "bước đi". Một giả thuyết phổ biến do nhà khảo cổ Terry Hunt và Carl Lipo đề xuất cho rằng người dân Rapa Nui đã làm cho Moai "bước đi" bằng cách dùng dây thừng để lắc và kéo chúng về phía trước. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Tượng Moai là đại diện của tổ tiên. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng tượng Moai được tạo ra để tưởng nhớ các tổ tiên hoặc lãnh đạo quá cố, với niềm tin rằng linh hồn của họ sẽ bảo vệ người dân trên đảo. Ảnh: Pinterest. 2. Thể hiện quyền lực của các tù trưởng. Một số giả thuyết cho rằng Moai là biểu tượng của quyền lực chính trị và tôn giáo, được các tù trưởng sử dụng để khẳng định sự thống trị của mình trên đảo. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể liên quan đến hiện tượng thiên văn. Một số nhà nghiên cứu nghi ngờ Moai có thể được sắp xếp theo những vị trí liên quan đến mặt trời, mặt trăng và các chòm sao, phục vụ mục đích thiên văn hoặc lịch nông nghiệp. Ảnh: Pinterest. 4. Chúng có thể đánh dấu các nguồn nước ngọt. Một giả thuyết gần đây cho rằng Moai không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn được đặt gần những nguồn nước ngọt quý giá, giúp người dân xác định các địa điểm quan trọng để sinh tồn. Ảnh: Pinterest. 5. Moai và người ngoài hành tinh. Một quan điểm theo hướng giả thuyết phi thường cho rằng Moai có thể do người ngoài hành tinh tạo ra hoặc giúp xây dựng, tương tự như các bí ẩn khác như Kim Tự Tháp Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 6. Việc xây tượng đã góp phần hủy hoại hòn đảo. Một giả thuyết phổ biến cho rằng người dân Rapa Nui đã đốn hạ quá nhiều cây cối để vận chuyển tượng Moai, gây ra sự suy thoái môi trường và sụp đổ xã hội. Ảnh: Pinterest. 7. Moai có thể đã bị lật đổ trong xung đột nội bộ. Hầu hết các tượng Moai đã bị lật đổ khỏi bệ đá Ahu của chúng. Một số giả thuyết cho rằng điều này là do các cuộc nội chiến giữa các bộ lạc đối địch trên đảo. Ảnh: Pinterest. 8. Một số Moai có thể đã có đôi mắt phát sáng. Khi các nhà khảo cổ tìm thấy các mảnh đá san hô, họ cho rằng Moai từng có mắt ghép vào, có thể phát sáng dưới ánh trăng hoặc mặt trời, làm tăng thêm tính thần thánh. Ảnh: Pinterest. 9. Tượng có thể đã được di chuyển bằng cách "bước đi". Một giả thuyết phổ biến do nhà khảo cổ Terry Hunt và Carl Lipo đề xuất cho rằng người dân Rapa Nui đã làm cho Moai "bước đi" bằng cách dùng dây thừng để lắc và kéo chúng về phía trước. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.