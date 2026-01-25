Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá tài nguyên phong phú của Greenland - Đảo lớn nhất thế giới

Kho tri thức

Khám phá tài nguyên phong phú của Greenland - Đảo lớn nhất thế giới

Là đảo lớn nhất thế giới, Greenland có lịch sử địa chất dài và đầy biến động. Nhờ đó, Greenland có tài nguyên vô cùng phong phú.

Tâm Anh (TH)
Nằm giữa Bắc Cực, Greenland có diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Không chỉ là hòn đảo lớn nhất thế giới, Greenland còn có vị trí địa lý chiến lược, giữa Mỹ và châu Âu cũng như nằm trên hành lang GIUK - một tuyến đường biển nối Greenland, Iceland và Anh, kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương. Ảnh: Poul Christoffersen.
Nằm giữa Bắc Cực, Greenland có diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Không chỉ là hòn đảo lớn nhất thế giới, Greenland còn có vị trí địa lý chiến lược, giữa Mỹ và châu Âu cũng như nằm trên hành lang GIUK - một tuyến đường biển nối Greenland, Iceland và Anh, kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương. Ảnh: Poul Christoffersen.
Theo các nhà nghiên cứu, Greenland được bao phủ bởi tấm băng lục địa lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Nam Cực) với diện tích hơn 1,8 triệu km2, chiếm khoảng 80% toàn đảo. Ảnh: Mads Pihl - Visit Greenland.
Theo các nhà nghiên cứu, Greenland được bao phủ bởi tấm băng lục địa lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Nam Cực) với diện tích hơn 1,8 triệu km2, chiếm khoảng 80% toàn đảo. Ảnh: Mads Pihl - Visit Greenland.
Lớp băng ở Greenland dày trung bình 1.500m, có nơi lên tới 3.000m, trong khi phần lớn địa hình bên dưới nằm ở ngang hoặc thấp hơn mực nước biển. Khối băng khổng lồ này không đứng yên mà liên tục trôi dạt ra các sông băng ven rìa. Ảnh: Paul Zizka - Visit Greenland.
Lớp băng ở Greenland dày trung bình 1.500m, có nơi lên tới 3.000m, trong khi phần lớn địa hình bên dưới nằm ở ngang hoặc thấp hơn mực nước biển. Khối băng khổng lồ này không đứng yên mà liên tục trôi dạt ra các sông băng ven rìa. Ảnh: Paul Zizka - Visit Greenland.
Greenland nổi tiếng là khu vực có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm. Điều này bắt nguồn từ lịch sử địa chất dài và đầy biến động hòn đảo lớn nhất thế giới. Ảnh: Paul Zizka - Visit Greenland.
Greenland nổi tiếng là khu vực có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm. Điều này bắt nguồn từ lịch sử địa chất dài và đầy biến động hòn đảo lớn nhất thế giới. Ảnh: Paul Zizka - Visit Greenland.
Cụ thể, quá trình phát triển địa chất của Greenland trải dài gần 4 tỷ năm. Trong đó, vùng nền trung tâm cấu tạo từ những phức hệ đá gneiss, vành đai đá trầm tích và đá núi lửa biến chất, hình thành trong giai đoạn kiến tạo núi cách đây 3,8 đến 1,6 tỷ năm. Ảnh: thedanishdream.com.
Cụ thể, quá trình phát triển địa chất của Greenland trải dài gần 4 tỷ năm. Trong đó, vùng nền trung tâm cấu tạo từ những phức hệ đá gneiss, vành đai đá trầm tích và đá núi lửa biến chất, hình thành trong giai đoạn kiến tạo núi cách đây 3,8 đến 1,6 tỷ năm. Ảnh: thedanishdream.com.
Nhà địa chất trưởng Kathryn Goodenough của Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh cho biết vào khoảng 500 triệu năm trước, Greenland là một phần của siêu lục địa nằm kẹp giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Khoảng 60 - 65 triệu năm trước, siêu lục địa bắt đầu chia tách, hình thành đới tách giãn và cuối cùng mở rộng, tạo nên Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: thedanishdream.com.
Nhà địa chất trưởng Kathryn Goodenough của Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh cho biết vào khoảng 500 triệu năm trước, Greenland là một phần của siêu lục địa nằm kẹp giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Khoảng 60 - 65 triệu năm trước, siêu lục địa bắt đầu chia tách, hình thành đới tách giãn và cuối cùng mở rộng, tạo nên Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: thedanishdream.com.
Theo đó, Greenland tách khỏi châu Âu, trôi dạt về phía Tây, đi qua Iceland - nơi dung nham nóng chảy từ sâu dưới lớp vỏ Trái đất trào lên. Ngày nay, Greenland có địa chất phong phú từ đá nền thời Tiền Cambri cho đến trầm tích sông băng mới hình thành. Ảnh: albatros-expeditions.com.
Theo đó, Greenland tách khỏi châu Âu, trôi dạt về phía Tây, đi qua Iceland - nơi dung nham nóng chảy từ sâu dưới lớp vỏ Trái đất trào lên. Ngày nay, Greenland có địa chất phong phú từ đá nền thời Tiền Cambri cho đến trầm tích sông băng mới hình thành. Ảnh: albatros-expeditions.com.
Jonathan Paul, phó giáo sư Khoa học Trái Đất tại Trường Royal Holloway thuộc Đại học London cho rằng, về mặt địa chất, việc một khu vực trải qua 3 cơ chế chính hình thành tài nguyên thiên nhiên từ dầu khí đến đất hiếm và đá quý là điều vô cùng hiếm gặp. Ba cơ chế này liên quan đến các giai đoạn kiến tạo núi, vỏ Trái đất tách giãn và núi lửa hoạt động. Ảnh: albatros-expeditions.com.
Jonathan Paul, phó giáo sư Khoa học Trái Đất tại Trường Royal Holloway thuộc Đại học London cho rằng, về mặt địa chất, việc một khu vực trải qua 3 cơ chế chính hình thành tài nguyên thiên nhiên từ dầu khí đến đất hiếm và đá quý là điều vô cùng hiếm gặp. Ba cơ chế này liên quan đến các giai đoạn kiến tạo núi, vỏ Trái đất tách giãn và núi lửa hoạt động. Ảnh: albatros-expeditions.com.
Nhờ vậy, Greenland trở thành khu vực có tài nguyên phong phú hàng đầu thế giới bao gồm những nguyên liệu thô quan trọng như lithium và đất hiếm, nhiều kim loại và khoáng sản giá trị, cũng như trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt. Ảnh: findislands.com.
Nhờ vậy, Greenland trở thành khu vực có tài nguyên phong phú hàng đầu thế giới bao gồm những nguyên liệu thô quan trọng như lithium và đất hiếm, nhiều kim loại và khoáng sản giá trị, cũng như trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt. Ảnh: findislands.com.
Mời độc giả xem video: Tiềm năng của Greenland. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
#Tài nguyên phong phú Greenland #Greenland #hòn đảo lớn nhất thế giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT