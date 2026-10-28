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[INFOGRAPHIC] Freckle Phone dùng AI kéo trẻ rời màn hình

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Freckle Phone dùng AI kéo trẻ rời màn hình

Giá khoảng 5,2 triệu đồng, Freckle Phone loại bỏ mạng xã hội và trình duyệt, dùng AI khuyến khích trẻ khám phá thế giới thực, hướng đến nhóm 7-13 tuổi.

Thiên Trang
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#phone #trẻ em #AI

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