[INFOGRAPHIC] Freckle Phone dùng AI kéo trẻ rời màn hình

Giá khoảng 5,2 triệu đồng, Freckle Phone loại bỏ mạng xã hội và trình duyệt, dùng AI khuyến khích trẻ khám phá thế giới thực, hướng đến nhóm 7-13 tuổi.
Giá khoảng 5,2 triệu đồng, Freckle Phone loại bỏ mạng xã hội và trình duyệt, dùng AI khuyến khích trẻ khám phá thế giới thực, hướng đến nhóm 7-13 tuổi.
Mẫu sedan thuần điện giá rẻ Jetta M6 do liên doanh FAW-Volkswagen phát triển vừa chính thức cán mốc hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 19 giờ mở bán.
Quay video tại concert hay lễ hội ánh sáng có thể khiến camera điện thoại hỏng cảm biến nếu tiếp xúc với tia laser mạnh, để lại các đốm ảnh không thể khắc phục.
Mazda đã xác nhận kế hoạch sản xuất CX-3 thế hệ mới tại Thái Lan vào năm 2027, xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á khác, thay thế Mazda2.
Đây là dòng sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng văn phòng và doanh nhân, đòi hỏi một thiết bị vừa linh hoạt, mạnh mẽ lại vô cùng gọn nhẹ.
Sau hàng loạt mẫu xe khác nhau, Lexus tiếp tục phải triệu hồi đến dòng xe NX do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số quen thuộc. Sẽ có hơn 68.000 xe bị triệu hồi tại Mỹ.
Tia laser có thể khiến camera an ninh bị lóa hoặc hỏng cảm biến trong một số điều kiện. Tuy nhiên, lắp đặt đúng cách mới giúp bảo vệ hệ thống.
Honda Việt Nam vừa ra mắt SH160i và SH125i phiên bản 2027 với màu sơn Aura Black Edition mới, động cơ được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4..
Một lập trình viên đã dùng Claude viết driver giúp Windows 98 làm việc với chiếc máy laptop hiện đại sử dụng được tất cả các cổng kết nối mà thời đó chưa hề có.
Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition 2028 được phát triển theo hướng SUV địa hình với ngoại hình mạnh mẽ, lốp đa địa hình và chế độ lái Rock mới.
Apple được cho là triển khai thiết bị kiểm tra iPhone qua hộp niêm phong, nhằm phát hiện hành vi tráo linh kiện, lấy điện thoại rồi trả hàng mà không cần mở hộp
Động cơ mới có tên 2.2 Ddi MaxForce Biturbo sẽ dùng để thay thế máy dầu 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L trên các phiên bản Isuzu D-Max và MU-X.
Sigma vừa chính thức trình làng thế hệ máy ảnh ngàm L tiếp theo mang tên Sigma FP2 kết hợp hài hòa giữa kích thước tối giản và những nâng cấp vượt trội.
Hyundai Motor India chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Bayon 2026 tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 10.530 USD (tương đương 280 triệu đồng).
Hành khách nên cất điện thoại trong ngăn túi kín khi qua cửa an ninh sân bay để hạn chế nguy cơ thất lạc, mất cắp và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Yamaha WR155R là mẫu xe Dual-Sport 155cc mang DNA Enduro, hướng đến nhu cầu kết hợp di chuyển đường phố và khám phá những cung đường nhiều thử thách hơn.
Chán cảnh phỏng vấn với AI, một chàng trai cử AI đại diện trả lời thay mình, tạo nên màn đối đáp hài hước phơi bày nghịch lý tuyển dụng thời công nghệ.
Sau 9 tháng đầu năm 2026, 14 thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 15.522 xe,. Đáng chú ý, BYD dẫn đầu trong khi nhiều hãng khác lại ế ẩm.
Hàng loạt iPhone Duo ghi nhận màn hình nứt tại bản lề. Apple đang điều tra và dự kiến khắc phục bằng phần mềm, trong khi iFixit hé lộ nguyên nhân cơ học.
Volkswagen ID. Era 9X vừa được bắt gặp tại Việt Nam trước thời điểm mở bán chính thức. Mẫu SUV 6 chỗ này có hệ truyền động điện kết hợp động cơ xăng phát điện.
Google đang gây tranh cãi khi Android tự động xác minh số điện thoại và liên kết thông tin này với mọi tài khoản Google được đăng nhập trên thiết bị.