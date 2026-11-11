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Kho tri thức

Hòn đảo huyền bí với những ngôi nhà sàn rực rỡ ở Chile

Ngoài khơi miền Nam Chile tồn tại một quần đảo kỳ lạ, nơi những ngôi nhà nổi trên mặt nước và truyền thuyết cổ xưa vẫn hiện diện trong đời sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm trên Thái Bình Dương, thuộc vùng Los Lagos ở miền Nam Chile, quần đảo Chiloé gồm đảo lớn Isla Grande de Chiloé cùng hàng chục đảo nhỏ xung quanh. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan xanh mướt, những bờ biển hoang sơ, rừng mưa ôn đới và nền văn hóa mang đậm dấu ấn bản địa. Sự biệt lập về địa lý trong nhiều thế kỷ đã giúp Chiloé duy trì những phong tục và truyền thống rất riêng.

Một trong những hình ảnh đặc trưng nhất của quần đảo là những ngôi nhà sàn nhiều màu sắc gọi là palafitos. Chúng được dựng trên những chiếc cọc gỗ đóng xuống vùng nước ven bờ, giúp cư dân thích nghi với thủy triều lên xuống. Tại thành phố Castro, những dãy nhà đỏ, xanh, vàng soi bóng xuống mặt biển tạo nên khung cảnh đặc biệt, trở thành biểu tượng du lịch của Chiloé.

Chiloé còn sở hữu một di sản kiến trúc độc đáo với những nhà thờ gỗ được xây dựng từ thế kỷ XVII và XVIII. Các công trình này kết hợp kỹ thuật đóng tàu truyền thống của cư dân địa phương với ảnh hưởng kiến trúc châu Âu và tri thức bản địa. Năm 2000, UNESCO ghi danh 16 nhà thờ gỗ tiêu biểu của quần đảo vào Danh sách Di sản Thế giới.

Ảnh: meteored.cl

Điều khiến Chiloé trở nên khác biệt còn nằm ở kho tàng thần thoại dân gian. Người dân địa phương lưu truyền nhiều câu chuyện về những sinh vật siêu nhiên như Caleuche – con tàu ma xuất hiện giữa màn sương, được cho là chở linh hồn những thủy thủ đã khuất; hay Trauco, sinh vật nhỏ bé sống trong rừng với sức mạnh huyền bí. Những truyền thuyết này gắn liền với biển cả, rừng sâu và cuộc sống của cộng đồng ngư dân.

Thiên nhiên Chiloé cũng rất phong phú. Vườn quốc gia Chiloé và công viên Tantauco bảo tồn những khu rừng thường xanh, đầm lầy và bờ biển hoang sơ. Tại Puñihuil, du khách có thể quan sát chim cánh cụt Humboldt và chim cánh cụt Magellan sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong bản sắc quần đảo. Món curanto truyền thống được chế biến bằng cách xếp hải sản, thịt, khoai tây và bánh bột khoai tây lên những phiến đá nung nóng, sau đó phủ lá và đất để làm chín bằng hơi nóng. Chiloé cũng nổi tiếng với sự đa dạng của các giống khoai tây bản địa.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, kiến trúc gỗ, ẩm thực và những câu chuyện huyền bí khiến Chiloé trở thành một trong những vùng đất giàu bản sắc nhất Nam Mỹ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Quần đảo Chiloé #Chile #Di sản thế giới UNESCO #Du lịch thiên nhiên #Văn hóa dân gian

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