Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hơn 1,3 triệu TV Box Trung Quốc bị cài cửa hậu cho hacker

Google phát hiện nhà sản xuất Videostrong chủ động cài mã độc vào hơn 1,3 triệu TV Box, biến thiết bị gia đình thành công cụ phục vụ tội phạm mạng.

Thiên Trang (th)

Một vụ việc nghiêm trọng trong ngành thiết bị điện tử vừa được Google phát hiện khi hơn 1,3 triệu TV Box bị cài sẵn phần mềm độc hại ngay từ nhà máy. Đáng chú ý, đơn vị đứng sau chiến dịch này không phải một nhóm hacker bên ngoài mà chính là Videostrong Technology, nhà sản xuất thiết bị có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Công ty từng được Google chứng nhận trong hệ sinh thái Android TV, nhưng sau đó bị phát hiện chủ động tích hợp cửa hậu (backdoor) vào firmware để bán quyền truy cập thiết bị cho các nhóm tội phạm mạng.

fo-8646.png
Hơn 1,3 triệu TV Box bị phát hiện cài sẵn cửa hậu, cho phép tội phạm mạng kiểm soát thiết bị từ xa.

Khác với những hình thức lây nhiễm mã độc thông thường, người dùng không cần tải ứng dụng lạ hay truy cập đường link đáng ngờ để trở thành nạn nhân. Phần mềm độc hại đã được đưa vào thiết bị từ trước khi xuất xưởng. Sau khi TV Box được bật lần đầu, mã độc mới tải xuống các thành phần cần thiết và kết nối với máy chủ điều khiển. Theo điều tra của Google, những kẻ tấn công có thể thực thi lệnh từ xa, cài đặt ứng dụng trái phép, thu thập thông tin thiết bị, chụp màn hình và khảo sát mạng nội bộ. Một số chức năng còn cho phép ghi nhận thao tác bàn phím và vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ Google Play Protect.

Đặc biệt, các TV Box nhiễm mã độc còn có thể bị biến thành một phần của mạng proxy dân cư. Khi đó, địa chỉ IP Internet tại nhà của người dùng bị khai thác để chuyển tiếp lưu lượng truy cập cho bên thứ ba, bao gồm những hoạt động bất hợp pháp. Chủ thiết bị có thể hoàn toàn không nhận ra đường truyền Internet của gia đình đang bị sử dụng làm công cụ hỗ trợ tấn công mạng hoặc che giấu danh tính của tội phạm. Google nhận định đây không đơn thuần là lỗi phần mềm, mà là hành vi có chủ đích được duy trì trong thời gian dài, với hệ thống máy chủ và cấu hình mã độc liên tục thay đổi để tránh bị phát hiện.

Thủ đoạn đáng chú ý của Videostrong nằm ở cách qua mặt quy trình chứng nhận. Dù cửa hậu đã được tích hợp trong firmware, các thành phần nguy hiểm chỉ được tải xuống hoặc kích hoạt sau khi thiết bị khởi động lần đầu. Nhờ vậy, TV Box vẫn có thể vượt qua những bước kiểm tra tương thích trước khi được đưa ra thị trường. Do mã độc nằm trong phân vùng hệ thống và sở hữu quyền truy cập cao, người dùng cũng khó loại bỏ hoàn toàn bằng cách gỡ ứng dụng hoặc khôi phục cài đặt thông thường. Thành phần độc hại thậm chí có thể tự cài đặt trở lại sau khi thiết bị khởi động.

fo.png
Mã độc được tích hợp vào firmware ngay từ nhà máy, khiến người dùng khó phát hiện và loại bỏ bằng các biện pháp thông thường.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Google đã chấm dứt hợp tác với Videostrong, thu hồi tư cách đối tác chứng nhận và cấm công ty cùng các đơn vị liên kết tiếp tục sản xuất thiết bị Android được cài sẵn ứng dụng Google. Hãng cũng triển khai các biện pháp pháp lý nhằm vô hiệu hóa tên miền và máy chủ điều khiển mạng botnet XCPE. Chiến dịch này còn giúp ngăn chặn ít nhất 10 triệu thiết bị khác liên lạc với các hệ thống tấn công thuộc những họ mã độc liên quan.

Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa máy chủ điều khiển không đồng nghĩa toàn bộ TV Box nhiễm mã độc đã được làm sạch. Các thành phần độc hại vẫn có thể tồn tại trên thiết bị nếu chưa được xử lý triệt để. Vụ việc cho thấy chứng nhận Android TV hay Google TV không phải sự bảo đảm tuyệt đối về độ an toàn của sản phẩm. Người dùng nên thận trọng với những TV Box không rõ nguồn gốc, ưu tiên thiết bị từ nhà sản xuất uy tín và kiểm tra kỹ thông tin bảo mật trước khi kết nối chúng vào mạng gia đình.

Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
#TV Box nhiễm mã độc #Videostrong #cửa hậu #Google #botnet XCPE #tội phạm mạng

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Nhà toán học hàng đầu phải giấu ý tưởng vì sợ AI cướp công

AI đang giải được nhiều bài toán khó, nhưng cũng khiến các nhà toán học lo ngại bị cướp ý tưởng, làm suy yếu văn hóa chia sẻ tri thức.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước ngoặt trong nghiên cứu toán học khi có thể tìm lời giải cho những bài toán khiến giới khoa học mất hàng chục năm. Tuy nhiên, sự tiến bộ này cũng kéo theo một hệ lụy ít được chú ý: một số nhà toán học bắt đầu hạn chế chia sẻ ý tưởng nghiên cứu vì lo ngại đồng nghiệp có thể sử dụng AI để hoàn thiện công trình và công bố kết quả trước mình.

tao-6642.png
Giáo sư Terence Tao cảnh báo AI có thể làm thay đổi văn hóa chia sẻ ý tưởng trong cộng đồng toán học. (Ảnh: OpenAI Academy)
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] GWM Tank 300 tại Việt Nam giảm giá sâu, khởi điểm còn 1,18 tỷ đồng

GWM Tank 300 đang được một đại lý tại TP.HCM chào bán với mức giảm tới hơn 200 triệu đồng. Nhờ ưu đãi này, bản máy xăng có giá khởi điểm chỉ từ 1,18 tỷ đồng.

2-7533.jpg
Theo khảo sát từ một tư vấn bán hàng tại TP.HCM, GWM Tank 300 phiên bản máy xăng cao cấp tại đây hiện được chào bán ở mức 1,239 tỷ đồng, thấp hơn 230 triệu đồng so với giá công bố 1,469 tỷ đồng nhờ chính sách ưu đãi từ đại lý.
3-2484.jpg
Trong khi đó, Tank 300 phiên bản máy xăng tiêu chuẩn cũng được giảm 219 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 1,399 tỷ đồng xuống còn 1,180 tỷ đồng. Đối với hai phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid (HEV), xe hiện được chào bán với giá lần lượt 1,649 tỷ và 1,749 tỷ đồng. Cả hai bản đều nhận ưu đãi 50 triệu đồng vào giá bán.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xiaomi Watch S5 41mm nâng cấp mạnh pin và theo dõi sức khỏe

Dòng Watch S sử dụng phiên bản HyperOS độc quyền thay vì hệ điều hành Wear OS với những nâng cấp cực kỳ đáng giá thay cho phiên bản 46mm ra mắt đầu năm.

Đã nhiều tháng kể từ khi Xiaomi ra mắt mẫu đồng hồ Xiaomi Watch S5 phiên bản 46mm. Ngoài ra, còn có phiên bản 41mm của dòng đồng hồ này. Lưu ý rằng, dòng S sử dụng hệ điều hành HyperOS phiên bản độc quyền thay vì Wear OS, đồng nghĩa với việc ít tính năng hơn nhưng thời lượng pin lại kéo dài hơn.

gsmarena-004.jpg
Cận cảnh Xiaomi Watch S5 41mm phiên bản màu Light Blue.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới