Hơn 1.000 người dân Phú Thọ dự kiến chuyển về Hà Nội

Chính phủ đề xuất chuyển 40,06km2 diện tích tự nhiên cùng 1.057 người dân từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội quản lý, nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì.

Chiều 11/11, thừa uỷ quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Người dân đồng thuận cao

Chính phủ cho biết phương án điều chỉnh đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, cũng nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Việc điều chỉnh không chỉ nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn hướng tới lợi ích phát triển lâu dài của Vùng Thủ đô và cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tổng diện tích đề xuất điều chỉnh là 40,06km2, gồm 25,29km2 thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km2 vùng đệm, với quy mô dân số 1.057 người.

Diện tích này thuộc 3 đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ, gồm 21,71km2 của xã Thịnh Minh, 7,42km2 của xã Lương Sơn và 10,93km2 của phường Kỳ Sơn.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất chuyển 13,38km2 cùng 1.057 người dân, tương ứng 243 hộ thuộc một phần xóm Mom và một phần xóm Bu Chằm của xã Thịnh Minh về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Phần diện tích còn lại 26,68km2, không có dân cư, dự kiến được chuyển về xã Yên Xuân, Hà Nội quản lý. Trong đó, 8,33km2 thuộc xã Thịnh Minh, 7,42km2 thuộc xã Lương Sơn và 10,93km2 thuộc phường Kỳ Sơn.

Phương án điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã được cơ quan này cho ý kiến tại phiên họp ngày 10/11.

Sau điều chỉnh, Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,90km2, dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ còn 9.306,64km2 diện tích tự nhiên, dân số 4.021.581 người.

Diện tích tự nhiên của Hà Nội tăng 1,19%, trong khi Phú Thọ giảm 0,43%. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã của hai địa phương không thay đổi.

Hà Nội tiếp tục có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã; Phú Thọ có 148 đơn vị, gồm 15 phường và 133 xã.

Chính phủ cũng đề xuất giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được giữ ổn định.

Theo Chính phủ, quá trình xây dựng đề án đã được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Hai địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân và đạt tỷ lệ đồng thuận cao.

Cụ thể, tỷ lệ đồng thuận tại Hà Nội đạt 94,97%, còn Phú Thọ đạt 97,10%. Đề án cũng đã được Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan thông qua trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Về điều kiện điều chỉnh địa giới, Chính phủ cho biết phương án đáp ứng các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Riêng điều kiện phù hợp với quy hoạch, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Do diện tích tự nhiên của Hà Nội và Phú Thọ biến động không quá 20%, hai địa phương không phải đánh giá lại tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ ngay tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Sau khi Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã liên quan, có hiệu lực cùng ngày.

Đề nghị sớm điều chỉnh quy hoạch

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Quốc hội.

Ủy ban đánh giá hồ sơ đề án đầy đủ, trình tự, thủ tục đáp ứng quy định pháp luật, đã lấy ý kiến cử tri và Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

Về điều kiện phù hợp quy hoạch, cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền Hà Nội và Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, bảo đảm thực hiện đúng kết luận của Bộ Chính trị.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc thông qua nghị quyết, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp tỉnh và công bố công khai.

Việc này nhằm phục vụ quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm tính chính xác, khách quan của số liệu khi xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trong thời gian tới.