Phú Thọ công bố kết quả lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới với Hà Nội

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, có 977.701 hộ (97,1% tổng số hộ toàn tỉnh) đồng ý với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Ngày 27/10, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết việc lấy ý kiến Nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định.

Theo Báo cáo số 449/BC-UBND, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.006.906 hộ gia đình, trong đó 984.391 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 97,76%.

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân, đặc biệt tại 3 xã, phường chịu tác động trực tiếp, nhằm làm rõ chủ trương và sự cần thiết của việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Trung ương và của tỉnh; cơ sở pháp lý, phạm vi, phương án điều chỉnh; trình tự, thủ tục, tiến độ thực hiện Đề án; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương triển khai tuyên truyền thông qua hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư, hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí, trang thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông chính thống.

Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, phối hợp với UBND TP Hà Nội xây dựng Đề án; hướng dẫn nghiệp vụ, mẫu phiếu, biểu mẫu và quy trình lấy ý kiến Nhân dân.

UBND các xã, phường thành lập các tổ lấy ý kiến, lập danh sách hộ gia đình, chuẩn bị phiếu và công khai tài liệu liên quan, bảo đảm quá trình lấy ý kiến được thực hiện thuận lợi, khách quan, đúng quy định.

Theo báo cáo, tổng số phiếu phát ra và thu về đều là 984.391 phiếu. Trong đó, có 983.994 phiếu hợp lệ và 397 phiếu không hợp lệ.

Về kết quả lấy ý kiến, có 977.701 hộ đồng ý với Đề án, chiếm 97,1% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh. Số hộ không đồng ý là 6.293, chiếm 0,62%.

Kết quả này phản ánh tỷ lệ đồng thuận cao trong số hộ gia đình toàn tỉnh đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Việc lấy ý kiến là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, xem xét và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Theo phương án, dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha khu vực vùng đệm, thuộc địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên rừng, hệ sinh thái và bảo đảm kết nối hạ tầng giữa các khu vực.

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