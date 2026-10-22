Lấy ý kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Đồng Nai và Lâm Đồng

UBND thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất ranh giới quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi các đơn vị, địa phương liên quan yêu cầu tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý; để thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án trên.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Thời gian hoàn thành trong ngày 25/10/2026.

Riêng 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3: Xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân trình HĐND cùng cấp tổ chức cuộc họp xem xét, ban hành nghị quyết; gửi kết quả về UBND tỉnh trong ngày 26/10/2026.

Một góc Vườn Quốc gia Cát Tiên

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các địa phương; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai. Thời gian hoàn thành trong ngày 27/10/2026.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng là cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất giữa phạm vi quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên với địa giới hành chính và thẩm quyền quản lý nhà nước trên thực tế.

Việc điều chỉnh được xác định chỉ trong phạm vi ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, không mở rộng sang các khu vực lân cận ngoài ranh giới Vườn, bảo đảm đúng mục tiêu, phạm vi và yêu cầu đặt ra.

Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; hạn chế tình trạng phân tán về thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực; đồng thời tạo điều kiện tổ chức quản lý Vườn thống nhất, liên tục, kịp thời và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng có chung tuyến địa giới hành chính đi qua lưu vực sông Đồng Nai và khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên. Theo hiện trạng quản lý, tuyến địa giới hiện trạng có tổng chiều dài 119,571 km, đi qua địa bàn các xã: Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Cát Tiên 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng và các xã: Phú Lâm, Nam Cát Tiên, Đak Lua, Phước Sơn, Thọ Sơn thuộc thành phố Đồng Nai.

Trước đó, ngày 21/10, UBND thành phố Đồng Nai cũng có văn bản lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Theo đề án, sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai sẽ tăng thêm hơn 272 km2. Cũng theo đề án, phần diện tích 272 km² tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập vào xã Phước Sơn (thành phố Đồng Nai).