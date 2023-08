Soi cát-sê của Hồ Ngọc Hà và dàn huấn luyện viên The new mentor

Theo Người Lao Động, tin đồn Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng được trả 4 tỷ đồng/người để quay The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023 lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV. Thực tế, cát-sê của sao Việt thường được người trong cuộc giữ kín. Đối với Hồ Ngọc Hà, NTK Lý Quí Khánh từng tiết lộ, đàn chị được khách hàng của anh mời biểu diễn trong một show với cát-sê khủng 580 triệu đồng. Ảnh: FBNV. Về cát-sê quảng cáo của Hồ Ngọc Hà, theo Dân Việt, nữ ca sĩ sẽ được trả 400 triệu đồng để mặc đồ cho một nhà thiết kế trong vòng 30 phút, giá dự event khai trương là 1,5 tỷ đồng và một post Facebook quảng cáo cho một công ty lên đến 2 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Về Thanh Hằng, theo Zing, giá tham dự event của Thanh Hằng luôn ở mức thấp nhất là 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng). Ảnh: FBNV. Hương Giang - nữ huấn luyện viên của Người mẫu toàn năng 2023 cũng có cát-sê “khủng”. Nhà thiết kế Ivan Trần chia sẻ trên Tiền Phong năm 2019, để mời được Hương Giang trình diễn vị trí vedette, anh phải bỏ ra số tiền không nhỏ, đủ để mua một chiếc túi hiệu Hermes. Ảnh: Tiền Phong. Nhà thiết kế Đức Vincie từng ám chỉ Hương Giang đưa ra mức cát-sê 10.000 USD cho 2 phút trình diễn trong vai trò vedette. Phía nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định, cô hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện của Đức Vincie. Ảnh: FBNV. Cũng là huấn luyện viên Người mẫu toàn năng 2023, Lan Khuê không tiết lộ cát-sê. Tuy nhiên, năm 2017, cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, khi trở lại với The Face mùa 2, cô yêu cầu tăng gấp đôi cát-sê. Nhà sản xuất đồng ý ngay đề nghị của Lan Khuê. Ảnh: FBNV. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Hà Hồ, Lan Khuê, Thanh Hằng và Hương Giang đều giàu có. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý là người cha tốt". Nguồn Zing

