Hot face sao Việt: Đỗ Mỹ Linh du lịch cùng chồng ở nước ngoài

Tin tức sao Việt 3/5: "Dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh tung ảnh du lịch sang chảnh cùng chồng ở nước ngoài. Ảnh: IG domylinh1310 Diễn viên Trương Ngọc Ánh chúc mừng sinh nhật mẹ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu mừng quý tử tròn một tuổi. Ảnh: FB Doan Hai My Phương Trinh Jolie cho biết: "Hành trình từ cơ bụng số 0 đến cơ bụng số 11 của mẹ bỉm sau hơn 3 tháng sinh con". Ảnh: FB Phương Trinh Jolie Minh Hằng tận hưởng chuyến du lịch ấm áp bên ông xã và con trai cưng. Ảnh: IG minhhang2206 Người mẫu Hà Anh và bạn thân - Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova - mặc đồ bơi khoe dáng khi đưa các con đi chơi tại Phuket, Thái Lan. Ảnh: FB Ha Anh Vu NSƯT Chiều Xuân diện áo dài tạo dáng, đồng thời nữ nghệ sĩ cảm thấy bình an. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân MC Trấn Thành selfie cùng Hari Won trên đường phố Tokyo. Ảnh: FB Trấn Thành Siêu mẫu Thanh Hằng tâm trạng viết: "Người ta chọn lễ để nghỉ ngơi, còn mình chọn một chuyến đi không vội". Ảnh: FB Thanh Hằng

Tin tức sao Việt 3/5: "Dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh tung ảnh du lịch sang chảnh cùng chồng ở nước ngoài. Ảnh: IG domylinh1310 Diễn viên Trương Ngọc Ánh chúc mừng sinh nhật mẹ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu mừng quý tử tròn một tuổi. Ảnh: FB Doan Hai My Phương Trinh Jolie cho biết: "Hành trình từ cơ bụng số 0 đến cơ bụng số 11 của mẹ bỉm sau hơn 3 tháng sinh con". Ảnh: FB Phương Trinh Jolie Minh Hằng tận hưởng chuyến du lịch ấm áp bên ông xã và con trai cưng. Ảnh: IG minhhang2206 Người mẫu Hà Anh và bạn thân - Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova - mặc đồ bơi khoe dáng khi đưa các con đi chơi tại Phuket, Thái Lan. Ảnh: FB Ha Anh Vu NSƯT Chiều Xuân diện áo dài tạo dáng, đồng thời nữ nghệ sĩ cảm thấy bình an. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân MC Trấn Thành selfie cùng Hari Won trên đường phố Tokyo. Ảnh: FB Trấn Thành Siêu mẫu Thanh Hằng tâm trạng viết: "Người ta chọn lễ để nghỉ ngơi, còn mình chọn một chuyến đi không vội". Ảnh: FB Thanh Hằng