Hot face sao Việt: Đạt G thông báo cầu hôn bạn gái Cindy Lư

Tin tức sao Việt 1/5: Tối 30/4, Đạt G hạnh phúc thông báo vừa cầu hôn thành công bạn gái Cindy Lư (tên thật Bảo Ngọc) sau 5 năm yêu. Ảnh: FB Đạt G Gia đình nhỏ của người đẹp Doãn Hải My diện đồ đỏ rực rỡ với ngôi sao vàng, chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: FB Doan Hai MyVợ chồng Bình An - Phương Nga diện trang phục tone đen trắng, chụp ảnh với lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Lan Phương mặc áo dài trắng, trên ngực gắn cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Lan Phương Tại vườn hoa trước Lăng Bác, diễn viên Hồng Diễm ghi lại những khoảnh khắc đẹp với áo dài đỏ thắm dưới ánh hoàng hôn. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện niềm tự hào dân tộc khi mặc áo in hai chữ "Việt Nam" và cầm theo cờ Tổ quốc. Ảnh: FB My Tam Diễn viên Nhật Kim Anh cùng ái nữ bốn tháng tuổi háo hức chào đón đại lễ. Ảnh: FB Nhật Kim Anh Nữ ca sĩ Lynk Lee (Tô Ngọc Bảo Linh) diện áo in chữ "Việt Nam", chụp ảnh dưới pháo hoa rợp trời. Ảnh: FB Tô Ngọc Bảo Linh

