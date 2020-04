Điều đặc biệt về chiếc váy Mai Phương mặc được đấu giá ủng hộ bé Lavie

Bốn ngày sau khi Mai Phương qua đời, nhà thiết kế Đức Vincie, người đã thiết kế ra chiếc váy hồng tuyệt đẹp mà Mai Phương mặc trên sàn catwalk tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vào tháng 4/2019, đã quyết định định bán đấu giá chiếc váy. “Trằn trọc cả đêm cảm thấy đau lòng khi những hình ảnh của Mai Phương bị hành hạ cứ lởn vởn trong đầu mình. Mình nghĩ mình cần phải làm gì đó để tri ân Mai Phương vì đã nhận lời góp mặt diễn BST Endless Summer 2019 của mình”, NTK Đức Vincie tâm sự trên trang cá nhân. “Mặt khác mình cũng mong muốn Mai Phương ở trên cao có thể nhẹ nhàng, an ủi hơn vì con gái Lavie của Phương. Nên mình quyết định sẽ bán đấu giá chiếc váy mà Mai Phương đã mặc và dành toàn bộ số tiền ấy vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân dành tặng cho bé Lavie”, Đức Vincie nói. Theo nhà thiết kế, bộ váy được may bằng chất liệu ren nhập khẩu. Họa tiết là những bông hoa nổi 3D li ti tựa như tình cảm của hàng triệu khán giả dành tặng cho Mai Phương giúp nữ diễn viên có động lực vượt qua bệnh tật khi cô còn sống. Trên 5000 bông hoa 3D đính trên váy là đá pha lê, vảy kim sa và kết hoa bằng thủ công. Chiếc váy được may và hoàn thành trong thời gian 30 ngày với 1 thợ cắt, 1 thợ may, 3 thợ kết. Bộ váy được nhà thiết kế thời trang Đức Vincie đưa ra giá khởi điểm là 5,5 triệu đồng. Hình thức đấu giá qua trang cá nhân, thời gian từ 1h sáng ngày 1/4 đến 20h ngày 8/4. Trước đó, trong sự kiện thời trang tháng 4/2019, Mai Phương đảm nhận vai trò "First Face", tươi cười, đầy sức sống và quyến rũ khi trình diễn bộ váy xòe màu hồng đính kết hoa tỉ mỉ. Đây là lần hiếm hoi Mai Phương được giao trọng trách lớn tại show diễn thời trang. Nhìn cô tươi rói trên sàn catwalk với thần thái xinh đẹp, không ai nghĩ nữ diễn viên đang phải điều trị ung thư giai đoạn cuối. Chính vì thế, sự xuất hiện của Mai Phương trên sàn diễn thời trang đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả có mặt trong đêm diễn. Được biết, thời điểm hiện tại đã có người trả giá chiếc váy 28 triệu đồng. Xem video "Đám tang của diễn viên Mai Phương". Nguồn Zing:

Bốn ngày sau khi Mai Phương qua đời, nhà thiết kế Đức Vincie, người đã thiết kế ra chiếc váy hồng tuyệt đẹp mà Mai Phương mặc trên sàn catwalk tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vào tháng 4/2019, đã quyết định định bán đấu giá chiếc váy. “Trằn trọc cả đêm cảm thấy đau lòng khi những hình ảnh của Mai Phương bị hành hạ cứ lởn vởn trong đầu mình. Mình nghĩ mình cần phải làm gì đó để tri ân Mai Phương vì đã nhận lời góp mặt diễn BST Endless Summer 2019 của mình”, NTK Đức Vincie tâm sự trên trang cá nhân. “Mặt khác mình cũng mong muốn Mai Phương ở trên cao có thể nhẹ nhàng, an ủi hơn vì con gái Lavie của Phương. Nên mình quyết định sẽ bán đấu giá chiếc váy mà Mai Phương đã mặc và dành toàn bộ số tiền ấy vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân dành tặng cho bé Lavie”, Đức Vincie nói. Theo nhà thiết kế, bộ váy được may bằng chất liệu ren nhập khẩu. Họa tiết là những bông hoa nổi 3D li ti tựa như tình cảm của hàng triệu khán giả dành tặng cho Mai Phương giúp nữ diễn viên có động lực vượt qua bệnh tật khi cô còn sống. Trên 5000 bông hoa 3D đính trên váy là đá pha lê, vảy kim sa và kết hoa bằng thủ công. Chiếc váy được may và hoàn thành trong thời gian 30 ngày với 1 thợ cắt, 1 thợ may, 3 thợ kết. Bộ váy được nhà thiết kế thời trang Đức Vincie đưa ra giá khởi điểm là 5,5 triệu đồng. Hình thức đấu giá qua trang cá nhân, thời gian từ 1h sáng ngày 1/4 đến 20h ngày 8/4. Trước đó, trong sự kiện thời trang tháng 4/2019, Mai Phương đảm nhận vai trò "First Face", tươi cười, đầy sức sống và quyến rũ khi trình diễn bộ váy xòe màu hồng đính kết hoa tỉ mỉ. Đây là lần hiếm hoi Mai Phương được giao trọng trách lớn tại show diễn thời trang. Nhìn cô tươi rói trên sàn catwalk với thần thái xinh đẹp, không ai nghĩ nữ diễn viên đang phải điều trị ung thư giai đoạn cuối. Chính vì thế, sự xuất hiện của Mai Phương trên sàn diễn thời trang đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả có mặt trong đêm diễn. Được biết, thời điểm hiện tại đã có người trả giá chiếc váy 28 triệu đồng. Xem video "Đám tang của diễn viên Mai Phương". Nguồn Zing: