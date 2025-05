Chi Pu khoe dáng gợi cảm bên mỹ nhân xứ Trung khi đi biển

Trên trang cá nhân, Chi Pu và Lý Sa Mân Tử (phải) đồng loạt đăng ảnh cùng nhau du lịch. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Diễn viên Chi Pu đón Mân Tử sang Việt Nam nghỉ dưỡng ở biển. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Mân Tử cho biết, năm 2023, cô và Chi Pu từng hẹn cùng nhau du lịch biển. Ảnh: FB Chi Pu. Chi Pu và Mân Tử mặc trang phục ngắn khoe vẻ gợi cảm trên biển. Ảnh: FB Chi Pu. Lý Sa Mân Tử sinh năm 1993, là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ và người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Theo An Ninh Thủ Đô, Mân Tử bắt đầu gây chú ý vào năm 2013 khi bộ ảnh chụp cùng trường cũ – "Yali, I will marry you today” gây sốt. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Bằng tuổi Mân Tử, Chi Pu xuất thân là hot girl. Cô lấn sân đóng phim, làm ca sĩ. Ảnh: FB Chi Pu. Ngoài hoạt động trong showbiz, Chi Pu còn kinh doanh. Ảnh: FB Chi Pu. Chi Pu và Mân Tử trở nên thân thiết khi cùng tham gia chương trình Đạp gió 2023. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Luôn thân thiện, đáng yêu, Chi Pu được Mân Tử yêu mến. Ảnh: FB Chi Pu. Mân Tử khoe khoảnh khắc nhí nhảnh của hot girl Chi Pu trong chuyến du lịch. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Ở Đạp gió 2023, Chi Pu cùng Mân Tử và Ngô Thiến từng chung đội, thể hiện ca khúc Muốn đi biển. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Màn trình diễn “đã mắt đã tai” của Chi Pu trên sân khấu Trung Quốc"

Trên trang cá nhân, Chi Pu và Lý Sa Mân Tử (phải) đồng loạt đăng ảnh cùng nhau du lịch. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Diễn viên Chi Pu đón Mân Tử sang Việt Nam nghỉ dưỡng ở biển. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Mân Tử cho biết, năm 2023, cô và Chi Pu từng hẹn cùng nhau du lịch biển. Ảnh: FB Chi Pu. Chi Pu và Mân Tử mặc trang phục ngắn khoe vẻ gợi cảm trên biển. Ảnh: FB Chi Pu. Lý Sa Mân Tử sinh năm 1993, là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ và người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Theo An Ninh Thủ Đô, Mân Tử bắt đầu gây chú ý vào năm 2013 khi bộ ảnh chụp cùng trường cũ – "Yali, I will marry you today” gây sốt. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Bằng tuổi Mân Tử, Chi Pu xuất thân là hot girl. Cô lấn sân đóng phim, làm ca sĩ. Ảnh: FB Chi Pu. Ngoài hoạt động trong showbiz, Chi Pu còn kinh doanh. Ảnh: FB Chi Pu. Chi Pu và Mân Tử trở nên thân thiết khi cùng tham gia chương trình Đạp gió 2023. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Luôn thân thiện, đáng yêu, Chi Pu được Mân Tử yêu mến. Ảnh: FB Chi Pu. Mân Tử khoe khoảnh khắc nhí nhảnh của hot girl Chi Pu trong chuyến du lịch. Ảnh: Weibo Lý Sa Mân Tử. Ở Đạp gió 2023, Chi Pu cùng Mân Tử và Ngô Thiến từng chung đội, thể hiện ca khúc Muốn đi biển. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Màn trình diễn “đã mắt đã tai” của Chi Pu trên sân khấu Trung Quốc"