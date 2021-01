Con ngáo ộp người Việt sợ chết khiếp thực ra là con gì?

“Ngáo ộp” là tên gọi của một "nhân vật" đáng sợ mà các bậc phụ huynh Việt Nam thường đem ra dọa mỗi khi con cái khóc nhè hoặc có thái độ ương bướng. Nhưng con ngáo ộp chính xác là con gì? Có ý kiến cho rằng, ngáo ộp là một sinh vật có nguồn gốc từ các giai thoại dân gian xuất xứ từ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nước ta. Do được truyền miệng qua rất nhiều đời mà nay không còn ai biết câu chuyện nguyên gốc về ngáo ộp xuất phát từ đâu. Theo một giai thoại phổ biến, ngáo ộp là một con yêu quái méo mồm, mắt trợn ngược, hay đi bắt cóc trẻ con hư. Vậy nên mỗi khi đem ngáo ộp ra dọa trẻ, người lớn thường dùng ngón tay để kéo đuôi mắt và khóe miệng lại gần nhau, trông càng dị hợm càng tốt. Lại có người cho rằng ngáo ộp có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây. Cụ thể, nó là một nhân vật bước ra từ câu chuyện "Thằng bé tý hon" của nhà văn Pháp Charles Perrault (1628-1703), đã được nhiều người Việt biết đến vào thời thuộc địa. Theo câu chuyện này, các anh em tí hon nghèo khổ đến gõ cửa một nhà kia để xin ăn. Không ngờ họ rơi vào tình thế hiểm nghèo khi đó là một gia đình yêu tinh rất thích thịt trẻ con. Nhờ dùng mưu trí, các anh em thoát ra được... Yêu tinh trong câu chuyện trên có tên là Ogre. Sang đến Việt Nam, cái tên đó được dịch thành Ộp. Từ đó, người ta sử dụng từ "ngáo ộp" để chỉ thứ yêu quái có hình dạng xấu xí hay đi bắt trẻ con ăn thịt. Trong tiếng Việt, từ “ngáo” dùng để chỉ người to lớn, thô kệch và không có trí tuệ. Trong những cách giải thích trên, chưa thể khẳng định cách giải thích nào là chuẩn. Chỉ chắc chắn rằng trẻ em Việt sẽ còn sợ chết khiếp “con ngáo ộp” dài dài dù chẳng biết thực ra đây là con gì. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

"Ngáo ộp" là tên gọi của một "nhân vật" đáng sợ mà các bậc phụ huynh Việt Nam thường đem ra dọa mỗi khi con cái khóc nhè hoặc có thái độ ương bướng. Nhưng con ngáo ộp chính xác là con gì? Có ý kiến cho rằng, ngáo ộp là một sinh vật có nguồn gốc từ các giai thoại dân gian xuất xứ từ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nước ta. Do được truyền miệng qua rất nhiều đời mà nay không còn ai biết câu chuyện nguyên gốc về ngáo ộp xuất phát từ đâu. Theo một giai thoại phổ biến, ngáo ộp là một con yêu quái méo mồm, mắt trợn ngược, hay đi bắt cóc trẻ con hư. Vậy nên mỗi khi đem ngáo ộp ra dọa trẻ, người lớn thường dùng ngón tay để kéo đuôi mắt và khóe miệng lại gần nhau, trông càng dị hợm càng tốt. Lại có người cho rằng ngáo ộp có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây. Cụ thể, nó là một nhân vật bước ra từ câu chuyện "Thằng bé tý hon" của nhà văn Pháp Charles Perrault (1628-1703), đã được nhiều người Việt biết đến vào thời thuộc địa. Theo câu chuyện này, các anh em tí hon nghèo khổ đến gõ cửa một nhà kia để xin ăn. Không ngờ họ rơi vào tình thế hiểm nghèo khi đó là một gia đình yêu tinh rất thích thịt trẻ con. Nhờ dùng mưu trí, các anh em thoát ra được... Yêu tinh trong câu chuyện trên có tên là Ogre . Sang đến Việt Nam, cái tên đó được dịch thành Ộp. Từ đó, người ta sử dụng từ "ngáo ộp" để chỉ thứ yêu quái có hình dạng xấu xí hay đi bắt trẻ con ăn thịt. Trong tiếng Việt, từ "ngáo" dùng để chỉ người to lớn, thô kệch và không có trí tuệ. Trong những cách giải thích trên, chưa thể khẳng định cách giải thích nào là chuẩn. Chỉ chắc chắn rằng trẻ em Việt sẽ còn sợ chết khiếp "con ngáo ộp" dài dài dù chẳng biết thực ra đây là con gì.