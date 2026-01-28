Hà Nội

Giải mã sốc về bữa tiệc của người xưa cách nay 2.500 năm

Kho tri thức

Giải mã sốc về bữa tiệc của người xưa cách nay 2.500 năm

Nghiên cứu mới của các chuyên gia cho thấy cách đây khoảng 2.500 năm, người dân ở vùng đất ngày nay là Bulgaria đã ăn thịt chó trong các bữa tiệc.

Tâm Anh (theo LS)
Tại nhiều địa điểm thời kỳ đồ sắt ở Bulgaria, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng chục bộ xương chó. Kết quả kiểm tra niên đại cho thấy chúng khoảng 2.500 năm tuổi. Ảnh: Stella Nikolova.
Các vết cắt trên hàng chục bộ xương chó được tìm thấy tại các địa điểm khảo cổ trên cho thấy con người đã ăn thịt chó cách đây 2.500 năm. Họ ăn thịt chó không chỉ vì không có lựa chọn nào khác mà coi đó là một món ăn ngon. Ảnh: Stella Nikolova.
"Thịt chó không phải là thứ nhất thiết phải ăn vì nghèo đói bởi vì cư dân sống ở những địa điểm này rất giàu gia súc - vốn là nguồn cung cấp protein chính", nhà khảo cổ học động vật Stella Nikolova tại Viện Khảo cổ học Quốc gia thuộc Bảo tàng Học viện Khoa học Bulgaria cho hay. Ảnh: Stella Nikolova / BNSF.
Theo nhà khảo cổ Stella, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy thịt chó được sử dụng để chế biến thành món ăn trong các bữa tiệc cộng đồng diễn ra vào khoảng 2.500 năm trước. Ảnh: Stella Nikolova / BNSF.
Mặc dù việc ăn thịt chó được coi là điều cấm kỵ trong xã hội châu Âu hiện đại nhưng trong quá khứ thì có sự khác biệt. Các ghi chép lịch sử có đề cập đến việc người Hy Lạp cổ đại đôi khi ăn thịt chó. Phân tích khảo cổ học về bộ xương chó từ thời Hy Lạp cổ đại đã xác nhận thói quen ăn uống này. Ảnh: Getty.
Trong thời Đồ sắt (từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 trước Công nguyên), người Thracia sinh sống ở khu vực ngày nay bao gồm Bulgaria, Romania, phía bắc Hy Lạp và một phần Thổ Nhĩ Kỳ, cũng được cho là đã ăn thịt chó. Ảnh: Getty.
Người Hy Lạp và La Mã thời cổ đại coi người Thracia là man rợ và hiếu chiến. Vào giữa thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, Thracia trở thành một tỉnh của đế chế La Mã. Ảnh: weirditaly.com.
Ngoài chó, người Thracia còn ăn các món chế biến từ thịt lợn, chim, cá và các động vật có vú hoang dã khác. Ảnh: weirditaly.com.
Việc tìm thấy xương chó bị xẻ thịt tại các địa điểm từng được người xưa dùng để tổ chức các bữa tiệc cộng đồng và trong các điểm đổ rác sinh hoạt cho thấy thịt chó đã được chế biến như một món ngon có thể ăn cùng nhiều người. Ảnh: weirditaly.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#bữa tiệc của người xưa #bữa tiệc #ăn thịt chó

