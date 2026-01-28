Giải mã sốc về bữa tiệc của người xưa cách nay 2.500 năm

Nghiên cứu mới của các chuyên gia cho thấy cách đây khoảng 2.500 năm, người dân ở vùng đất ngày nay là Bulgaria đã ăn thịt chó trong các bữa tiệc.