Giải mã cú đúp giải thưởng của Isla Bella tại PropertyGuru Awards 2026

Vinh danh tại hai hạng mục “Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc nhất” và “Dự án nhà ở dành cho nhiều thế hệ xuất sắc nhất”, Isla Bella cho thấy sức hút của BĐS.

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards lần thứ 12, diễn ra ngày 16/10/2026 tại TP.HCM, Isla Bella được xướng tên ở hai hạng mục “Best Completed Housing Development” và “Best Multigeneration Living Housing Development”. Hai giải thưởng dành cho dự án do Nomura Real Estate Vietnam và Vinhomes hợp tác phát triển được trao trong khuôn khổ chương trình có gần 80 hạng mục, với hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia bất động sản, kiến trúc và phát triển đô thị uy tín hàng đầu.

Isla Bella - Vinhomes Royal Island được vinh danh tại hai hạng mục giải thưởng thuộc PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Hai danh hiệu ghi nhận những khía cạnh khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ. Nếu giải thưởng về chất lượng hoàn thiện phản ánh tiêu chuẩn phát triển công trình, hạng mục nhà ở đa thế hệ đề cao khả năng đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong cùng gia đình. Sự hội tụ ấy góp phần lý giải sức hấp dẫn riêng của Isla Bella trên bản đồ bất động sản cao cấp Hải Phòng.

Từ cảm hứng Địa Trung Hải đến chuẩn mực tư gia nghỉ dưỡng

Giữa một thị trường mà những sản phẩm cao cấp ngày càng chú trọng diện tích, tiện nghi và thiết kế, Isla Bella tạo dấu ấn bằng cách đặt kiến trúc trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên. Tọa lạc tại trái tim đô thị đảo Vinhomes Royal Island, phân khu rộng 33,2 ha được phát triển lấy cảm hứng từ những miền nghỉ dưỡng trứ danh của Địa Trung Hải, nơi nắng, gió, mặt nước và nghệ thuật kiến trúc cùng tạo nên phong cách sống khoáng đạt.

Tinh thần ấy được thể hiện qua những mái ngói terracotta màu đất nung, cửa vòm mềm mại, ban công sắt nghệ thuật và những gam màu ấm áp gợi nhớ các thị trấn ven biển Mallorca, Tây Ban Nha. Thay vì theo đuổi vẻ xa hoa phô trương, Isla Bella lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc Artisan, đề cao vẻ đẹp thủ công, sự tinh tế và tính hài hòa. Những ban công rộng mở hướng về mặt nước, khoảng hiên đón gió cùng khu vườn riêng khiến thiên nhiên hiện diện trong từng trải nghiệm sinh hoạt.

Kiến trúc Địa Trung Hải thanh lịch kết hợp mật độ xây dựng thấp và cảnh quan mặt nước tạo nên phong vị nghỉ dưỡng đặc trưng tại Isla Bella.

Điểm khác biệt còn nằm ở cấu trúc quy hoạch. Với mật độ xây dựng chỉ 14,2%, Isla Bella dành tới 16 ha cho cây xanh và mặt nước, cùng gần 30.000 m² công viên. Đối với một gia đình lựa chọn nơi an cư lâu dài, khoảng xanh rộng mở này đồng nghĩa với thêm không gian vận động, những cuộc dạo chơi ngoài trời và sự thư thái mà đời sống đô thị đông đúc ngày càng khó mang lại.

Đặc biệt, hệ thống biệt thự với vườn riêng và cảnh quan mặt nước phía sau nhà giúp trải nghiệm nghỉ dưỡng không còn giới hạn trong những chuyến du lịch. Chủ nhân có thể bắt đầu buổi sáng bằng tách trà bên ban công, dành buổi chiều đón bạn hữu trong khu vườn hoặc thong thả ngắm hoàng hôn bên mặt nước. Sự sang trọng khi ấy không chỉ đến từ quy mô căn nhà, mà từ chất lượng của những giờ phút được sống trong chính không gian thuộc về mình.

Một chốn về cho ba thế hệ - Giá trị bền lâu của bất động sản danh giá

Trong những gia đình thành đạt, nhu cầu sống không chỉ dừng lại ở không gian tiện nghi. Ông bà cần sự yên tĩnh, môi trường sinh hoạt gần gũi thiên nhiên; trẻ nhỏ cần những khu vực vui chơi, vận động và khám phá; trong khi thế hệ trung niên mong muốn cân bằng công việc, chăm sóc sức khỏe và duy trì các mối quan hệ xã hội. Một khu đô thị thực sự đáng sống là khi tạo điều kiện để các nhu cầu ấy cùng tồn tại mà không triệt tiêu sự riêng tư của mỗi người.

Tại Isla Bella, triết lý này được cụ thể hóa qua năm công viên mang những sắc thái trải nghiệm riêng. Serene Garden dành những khoảng tĩnh tại cho thiền định, dưỡng sinh và nghỉ ngơi. Fiori Park với những thảm hoa rực rỡ trở thành điểm dạo chơi giàu cảm xúc. Trong khi đó, Solana Park với tennis, bóng rổ, pickleball đáp ứng nhu cầu vận động; Azura Park đưa trải nghiệm hồ bơi và cảnh quan nước đến gần không gian sống.

Giữ vai trò điểm kết nối cộng đồng, Lumina Park mang đến những thảm cỏ rộng, không gian picnic và nghệ thuật ánh sáng. Ở đó, ông bà có thể cùng cháu nhỏ dạo chơi, cha mẹ gặp gỡ bạn bè, còn cả gia đình có thêm những dịp sum họp ngoài trời. Nhờ đó, những hoạt động vốn cần nhiều thời gian sắp xếp có thể trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hằng ngày.

Hệ thống công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng tại Isla Bella được thiết kế để các thế hệ cùng tận hưởng, kết nối và vun đắp những ký ức gia đình.

Chuẩn sống thượng lưu của chủ nhân Isla Bella tiếp tục được mở rộng nhờ hệ sinh thái Vinhomes Royal Island với sân golf 36 hố, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, VinWonders, Royal Marina, Vincom Mega Mall, phòng khám Vinmec. Sự hiện diện của các điểm đến thể thao, vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tạo điều kiện để mỗi thành viên theo đuổi sở thích riêng, trong khi những trải nghiệm chung vẫn luôn ở gần nhà.

Isla Bella còn mang đến nhiều cấu trúc sở hữu phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Biệt thự song lập hướng đến những gia đình tìm kiếm tổ ấm hoặc second home với tầm nhìn mặt nước; biệt thự đơn lập đề cao không gian riêng tư và khả năng cá nhân hóa; trong khi dòng shophouse trên các trục giao thương mở ra lựa chọn kết hợp an cư với kinh doanh, khai thác dịch vụ.

Với giới thượng lưu, giá trị một tư gia thường vượt khỏi bài toán mua bán thông thường. Hai giải thưởng PropertyGuru 2026 góp phần khẳng định vị thế của Isla Bella trong phân khúc nhà ở cao cấp, đồng thời ghi nhận cách tiếp cận phát triển đô thị lấy con người và chất lượng sống làm trọng tâm. Nhưng hơn cả những danh hiệu, sức hấp dẫn của Isla Bella nằm ở viễn cảnh một miền sống nơi các thế hệ có thể cùng tận hưởng hiện tại và lưu giữ những điều đáng quý cho tương lai.