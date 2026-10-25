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Xã hội

Gần 1 tấn động vật “trôi nổi” bị ngăn chặn ở cửa ngõ TP HCM

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc và Trạm KDĐV đã ngăn chặn kịp thời gần 1 tấn sản phẩm động vật vi phạm kiểm dịch suýt đi vào TP HCM.

Vũ Sơn

Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, rạng sáng nay 25/10, tại khu vực cửa ngõ từ các tỉnh Miền Đông vào TP HCM trên xa lộ Hà Nội (đoạn thuộc phường Linh Xuân, TP HCM), Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật (KDĐV) Thủ Đức (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP HCM) tiến hành kiểm tra hàng loạt phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh đi vào TP HCM.

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CSGT Rạch Chiếc và Trạm KDĐV Thủ Đức trắng đêm kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển động vật từ các tỉnh vào TP HCM...

Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 phương tiện ôtô vận chuyển thịt heo, thịt bò; phụ phẩm bò… nhưng các lái xe không xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch.

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Lực lượng chức năng phát hiện nhiều lái xe vận chuyển thịt heo, thịt bò; phụ phẩm bò… nhưng không xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch.
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Đặc biệt khi kiểm tra ôtô mang biển số thành phố Đồng Nai do tài xế L.T.N. (sinh năm 1994, ngụ xã Xuân Định, TP Đồng Nai) điều khiển thì phát hiện trên xe có 15 con dê đã giết mổ nhưng tài xế không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì có liên quan về kiểm dịch đối với số động vật này.

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Gần 1 tấn thịt, sản phẩm thịt động vật... "trôi nổi" được vận chuyển vào TP HCM bị phát hiện và xử lý tiêu huỷ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với các lái xe về hành vi “Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định”; đồng thời tiến hành thủ tục tiêu huỷ toàn bộ số lượng gần 10 tạ số động vật vi phạm nói trên.

Hoạt động phối hợp kiểm tra thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đội CSGT Rạch Chiếc trong phát hiện, xử lý vi phạm trên tuyến vận chuyển; góp phần phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

#kiểm dịch #CSGT #CSGT Rạch Chiếc #Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức #Kiểm dịch động vật #An toàn thực phẩm

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