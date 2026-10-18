[GALLERY] Toyota Corolla Altis 2027 từ 567 triệu đồng "bình cũ, rượu vẫn cũ"

Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ở Pakistan vẫn chưa nghỉ hưu mà được nâng cấp nhẹ về ngoại hình để duy trì sức hút.