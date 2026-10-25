[GALLERY] Sao Việt hào hứng đi xem concert của BigBang tại Hà Nội

Đàm Thu Trang, Juky San, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Tùng Dương chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa mình vào concert BigBang tại Hà Nội tối ngày 24/10.
Chính phủ yêu cầu 34 địa phương tăng tốc phát triển, GDP cần tăng 12,5% trong quý IV để đạt mục tiêu 10% cho cả năm.
Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series chỉ sản xuất đúng 252 chiếc. Xe có mức giá khởi điểm từ 239.000 USD (tương đương khoảng 6,17 tỷ đồng).
Mẫu xe sedan Volkswagen ID. Unyx 09 mở bán tại Trung Quốc với 3 phiên bản và giá bán dao động từ 179.900-249.900 Nhân dân tệ (khoảng 629-874 triệu đồng).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thìn có cơ hội phát huy năng lực, tuổi Sửu đón tín hiệu tích cực trong tình cảm.
Diệp Bảo Ngọc gây chú ý với hai tạo hình hanbok đối lập khi du lịch Hàn Quốc. Nhan sắc và thần thái quý phái khiến cô được ví như Hoàng hậu Ki.
Diện áo yếm corset đỏ rượu gợi cảm kết hợp quần jeans rách gối, Minh Hằng khiến khán giả xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn ở tuổi 39.
Phương Ly gây chú ý khi được đề cử top gương mặt đẹp nhất thế giới. Nữ ca sĩ từng gây sốt khi được G-Dragon thả tim trên Instagram.
Với mức giá cạnh tranh, hỗ trợ lái ADAS, kích thước lớn hơn và công nghệ sạc nhanh Flash-Charging, BYD Seagull 2027 mới được kỳ vọng sẽ có màn trở lại mạnh mẽ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn sâu vào tình cảm và tài chính, Kim Ngưu cần kiên nhẫn trước những thay đổi bất ngờ.
Cải cúc và cải bó xôi cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ thị lực, duy trì làn da khỏe mạnh.
Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.
Toyota dự kiến bắt đầu sản xuất Hilux pin nhiên liệu hydro (FCEV) tại Thái Lan vào 12/2027. Lô xe đầu tiên sẽ xuất khẩu sang châu Âu, Australia và New Zealand.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có cơ hội đón vận may, Tý và Thìn gặp thuận lợi, Dần thận trọng trước quyết định quan trọng.
Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Nam Việt đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Hùng trong phim "Căn nhà không mái che".
Sở hữu thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên từ bản nâng cấp giữa vòng đời năm 2024, Honda HR-V 2027 duy trì sức hút bằng những thay đổi chi tiết nhỏ và động cơ cũ.
Honda và Mitsubishi vừa ký biên bản ghi nhớ phát triển một mẫu bán tải mới dựa trên Mitsubishi Triton. Xe dự kiến phân phối tại thị trường Đông Nam Á từ 2028.
Hãng xe Yamaha vừa chính thức trình làng mẫu xe môtô naked-bike cỡ nhỏ MT-125 2027 nâng cấp với hàng loạt tinh chỉnh về ngoại hình lẫn trang bị công nghệ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại chuyện tình cảm, Bạch Dương đầy năng lượng, Kim Ngưu cần kiên nhẫn trước những thay đổi.
Ford vừa ra mắt Mustang Mach-E 2027 nâng cấp mới với điểm nhấn là gói trang bị Trail, đồng thời thay đổi cấu hình pin và bổ sung một số công nghệ hỗ trợ lái.
Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Không thay đổi gì về mặt cơ khí thiết kế tổng thể, mẫu "cào cào" adventure Kawasaki KLR650 DF được lắp sẵn các phụ kiện bảo vệ tự tin chinh phục các địa hình.