Hàng chục nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình xem concert BigBang

Cơn sốt BIGBANG tại Hà Nội: Chuyên gia trang điểm thu chục triệu mỗi ngày
Hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn XX: Cosmos của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình kéo theo nhu cầu mua sắm trang phục, làm tóc, trang điểm làm móng tăng cao.
Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Lan Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết ngoài tấm vé giá 7,5 triệu đồng, cô đã chi thêm khoảng 5 triệu đồng cho trang phục và phụ kiện. Các món đồ được cô lựa chọn từ những thương hiệu trong nước, phối hợp để tạo phong cách riêng khi tham gia concert. Bên cạnh đó, chiếc lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm của nhóm có giá 1,7 triệu đồng cũng là món đồ được cô đầu tư.
"Tôi đã chờ đợi cơ hội được xem các anh biểu diễn trực tiếp từ lâu nên muốn đầu tư một chút cho trang phục, phụ kiện để có những bức ảnh đẹp và lưu giữ kỷ niệm. Với tôi, số tiền này không chỉ dành cho một buổi đi concert mà còn là khoản chi cho trải nghiệm và niềm vui của bản thân. Dù chi phí không nhỏ, tôi vẫn thấy xứng đáng”, Lan Anh chia sẻ.
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