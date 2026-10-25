BigBang bùng nổ tại Mỹ Đình, G-Dragon đập vỡ đàn guitar

Hàng vạn khán giả lấp đầy các hàng ghế ở sân Mỹ Đình tại concert BigBang. Các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc tích cực giao lưu với khán giả, trình diễn bùng nổ.

Sau nhiều giờ chờ đợi, đêm mở màn concert của BigBang chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 24/10. Hàng vạn khán giả trong và ngoài nước lấp đầy các hàng ghế. Khoảng 19h30, sân Mỹ Đình bùng nổ khi các thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung bước ra sân khấu, vẫy chào người hâm mộ. Sân khấu được đầu tư hoành tráng, mãn nhãn với âm thanh, ánh sáng và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Khoảnh khắc 'đập vỡ cây đàn' của G-Dragon

Tiếng reo hò của hàng vạn khán giả vang lên khi Taeyang hỏi: "Hanoi, are you ready? (tạm dịch: Hà Nội, các bạn đã sẵn sàng chưa?). Ngay sau đó là tiết mục Fantastic Baby huyền thoại khiến sân khấu chính thức bùng nổ. Các thành viên tiếp tục mang đến những set nhạc sôi động với Hands Up và Tonight. Bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung hát, vũ đạo lôi cuốn.

Khoảng khắc gây chú ý nhất phải kể đến là màn đập đàn guitar ngay trên sân khấu của G-Dragon ở tiết mục Tonight. Đây là điểm nhấn gắn liền với chuỗi quảng bá ca khúc Tonight thuộc mini album thứ tư của BigBang, phát hành vào năm 2011.

Sân Mỹ Đình bùng nổ khi các thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung bước ra sân khấu.

Sau những tiết mục sôi động, các thành viên mang đến màn trình diễn sâu lắng với loạt ca khúc hit, gợi nhiều hoài niệm, thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, trong đó có Haru Haru, Lies. Phía dưới khán đài, hàng chục nghìn người hâm mộ reo hò, hòa giọng theo từng bài hát. Màn fanchat của khán giả tại sân Mỹ Đình khi tiết mục Haru Haru vang lên, tạo ra khung cảnh mãn nhãn, hoành tráng chưa từng thấy.

Lần lượt sau đó là các màn trình diễn solo đến từ Daesung với Universe, Look At Me, Gwisun và Wings. Taeyang khoe giọng hát, thần thái cuốn hút với Bad, Live Fast Die Slow, Ringa Linga. Trong khi G-Dragon chứng minh sức hút lớn khi thể hiện Crooked, Crayon...

Màn trình diễn sôi động của các thành viên BigBang.

Các thành viên BigBang giao lưu bằng tiếng Việt

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc sôi động, gợi nhiều hoài niệm, các thành viên của BigBang cũng thân thiện, tương tác và giao lưu với khán giả. Đáng chú ý, ở ca khúc Lies, G-Dragon bất ngờ "chế" lời bài hát thành "phở" khiến khán giả thích thú.

Trong khi đó, Daesung và Taeyang cũng thường xuyên thể hiện khả năng nói tiếng Việt trong suốt chương trình. Daesung còn hào hứng dạy khán giả hát bằng tiếng Việt. Sau màn biểu diễn, Taeyang bắt nhịp để hàng vạn người hâm mộ nói: "Việt Nam vô địch". Các ca sĩ cũng cho biết đặc biệt yêu thích với món phở của Việt Nam.

"Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới. Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay", Daesung chia sẻ.

Các thành viên nhiệt tình giao lưu, tương tác với khán giả Việt Nam.

Những clip giao lưu, biểu diễn của bộ ba thành viên nhóm Big Bang trên sân khấu của sân Mỹ Đình hiện gây chú ý và thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau đêm đầu tiên, BigBang còn gặp lại khán giả Việt Nam vào tối 25/10.

Tour diễn lần này là lần đầu BigBang tổ chức concert với đội hình bộ ba. Dù không còn đầy đủ các thành viên như trước, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn duy trì được sự kết nối trên sân khấu, góp phần tạo nên sức hút cho màn tái xuất của nhóm.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, càng sát giờ diễn, thị trường mua bán vé bên ngoài sân Mỹ Đình càng sôi động. Vé CAT 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng được một số người rao bán với mức trên 10 triệu đồng, cao gần gấp 3 lần. Trước đó, hạng vé này cũng liên tục được chào bán với giá cao hơn niêm yết, trong bối cảnh nhiều khán giả vẫn tìm kiếm cơ hội tham dự concert.

Không riêng CAT 3, các hạng vé có vị trí đẹp cũng bị đẩy giá. Vé Premium Seating, có giá gốc 7,5 triệu đồng, được rao bán lại với mức 12 triệu đồng, chênh 4,5 triệu đồng. Dù vậy, đây mới là giá chào bán từ những người sang nhượng, chưa phản ánh mức giao dịch thực tế. Tình trạng vé bị đẩy giá kéo dài đến sát giờ diễn cho thấy nhu cầu lớn đối với màn tái ngộ của Big Bang tại Việt Nam.