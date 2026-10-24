Cơn sốt BIGBANG tại Hà Nội: Chuyên gia trang điểm thu chục triệu mỗi ngày

Hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn XX: Cosmos của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình kéo theo nhu cầu mua sắm trang phục, làm tóc, trang điểm làm móng tăng cao.

Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Lan Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết ngoài tấm vé giá 7,5 triệu đồng, cô đã chi thêm khoảng 5 triệu đồng cho trang phục và phụ kiện. Các món đồ được cô lựa chọn từ những thương hiệu trong nước, phối hợp để tạo phong cách riêng khi tham gia concert. Bên cạnh đó, chiếc lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm của nhóm có giá 1,7 triệu đồng cũng là món đồ được cô đầu tư.

"Tôi đã chờ đợi cơ hội được xem các anh biểu diễn trực tiếp từ lâu nên muốn đầu tư một chút cho trang phục, phụ kiện để có những bức ảnh đẹp và lưu giữ kỷ niệm. Với tôi, số tiền này không chỉ dành cho một buổi đi concert mà còn là khoản chi cho trải nghiệm và niềm vui của bản thân. Dù chi phí không nhỏ, tôi vẫn thấy xứng đáng”, Lan Anh chia sẻ.

Nhiều cửa hàng quảng cáo dịch vụ làm móng tay, làm tóc trước concert BIGBANG. (Ảnh: FBNV)

Với Hoàng Dung (32 tuổi, TPHCM), việc chuẩn bị cho đêm nhạc được thể hiện qua những chi tiết nhỏ. Cô dành 500.000 đồng để làm một bộ móng riêng, lấy cảm hứng những ca khúc gắn liền với BIGBANG, tạo hình mái tóc theo phong cách của thần tượng. Dù vừa đặt chân tới Hà Nội ngày 23/10, Hoàng Dung đã ngay lập tức liên hệ với các cửa hàng make up để hoàn thiện ngoại hình, trước khi tham gia concert.

Sức nóng của concert tạo thêm việc làm cho những người cung cấp dịch vụ trang điểm, làm tóc và làm móng tại Hà Nội.

Phượng Ngô, chuyên gia trang điểm tại Hà Đông, Hà Nội, cho biết cô kín lịch trong hai ngày diễn ra concert BIGBANG. Dù nhận được hơn 50 tin nhắn đề nghị đặt lịch, cô chỉ nhận trang điểm cho 8 khách mỗi ngày để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

“Có khoảng hơn 50 người nhắn tin đề nghị tôi trang điểm để tham gia concert, nhưng do cũng là fan của nhóm nhạc và tới xem chương trình, tôi chỉ nhận 8 người mỗi ngày. Giá cho mỗi lần trang điểm khoảng 600.000-800.000 đồng. Đa phần khách hàng từ 30 đến 40 tuổi. Nhìn chung, do đã có thu nhập ổn định, người hâm mộ BIGBANG khá chịu chi cho concert lần này”, Phương chia sẻ.

Loạt bài đăng quảng cáo dịch vụ make up trước concert BIGBANG. (Ảnh: CMH)

Theo cô, lượng khách có nhu cầu làm đẹp tăng rõ rệt trước sự kiện. Nhiều người không chỉ yêu cầu lớp trang điểm phù hợp với trang phục mà còn muốn có diện mạo nổi bật, thể hiện cá tính và tinh thần của cộng đồng VIP (người hâm mộ BIGBANG).

Minh Hà, một người cung cấp dịch vụ làm đẹp tại Cầu Giấy, Hà Nội, cũng cho biết lượng khách đặt lịch tăng mạnh trong dịp này. Cô dự kiến có thể kiếm hơn 10 triệu đồng mỗi ngày từ các dịch vụ phục vụ khách đi concert.

“Khách hàng có nhu cầu rất nhiều. Lâu lắm tôi mới chạy hết công suất như vậy”, Hà nhạn định.

Nhóm nhạc BIGBANG với ba thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung. (Ảnh: FBNV)

Nhu cầu tăng cao cũng khiến việc tìm kiếm dịch vụ làm đẹp trở nên khó khăn hơn. Trên Threads, không ít người hâm mộ chia sẻ chuyện bị chuyên gia trang điểm hủy lịch vào phút chót, đồng thời đăng bài tìm người làm tóc, làm móng trước giờ diễn.

Từ trang phục, phụ kiện đến những bộ móng được thiết kế riêng, sự chuẩn bị của người hâm mộ cho hai đêm nhạc BIGBANG cho thấy concert không chỉ là một sự kiện thưởng thức âm nhạc. Với nhiều khán giả, đây còn là dịp thể hiện cá tính, kết nối cộng đồng và lưu giữ kỷ niệm trong cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm nhạc Hàn Quốc.