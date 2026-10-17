[GALLERY] Porsche Mission S trở lại với triết lý siêu xe thể thao thuần chất

Porsche Mission S mới không chỉ cam kết tạo ra xe thể thao thuần chất sau thời gian lạc lối bởi ôtô điện, mà còn đóng vai trò như một dải sản phẩm xếp trên 911.
Porsche Mission S mới không chỉ cam kết tạo ra xe thể thao thuần chất sau thời gian lạc lối bởi ôtô điện, mà còn đóng vai trò như một dải sản phẩm xếp trên 911.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dần thuận lợi công việc, Thân được hỗ trợ, Mùi thận trọng tài chính và tình cảm.
MG ZS 2026 dù chỉ có duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam, nhưng giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B, kèm Hybrid và ADAS mới.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên nhiều tuyến phố trung tâm, kết hợp rửa đường, quét hút bụi nhằm hạn chế bụi phát tán.
Giữa không gian rực đỏ của làng hương Quảng Phú Cầu, chàng trai Philippines đã chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt dành cho bạn gái bằng khoảng 1.500 bó tăm hương.
Sau lịch trình làm việc dày đặc, MC Trấn Thành dành thời gian cho bà xã và úp mở về điểm đến trong chuyến đi lần này.
Nissan Navara Pro PHEV 2027 (plug-in hybrid) kết hợp động cơ xăng 2.0 tăng áp và mô-tơ điện, cho công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm hệ dẫn động bốn bánh.
Hyundai Thành Công Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán mẫu SUV Palisade Hybrid 2026 thế hệ mới với ba phiên bản, dao động từ 1,499 đến 1,699 tỷ đồng.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu Tesla Roadster mới hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến bán ra năm 2028. Xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chưa đầy 1 giây.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/10/2026, Ma Kết củng cố sự nghiệp, các cung hoàng đạo khác chú trọng tài chính, cảm xúc và tình cảm.
Hoa sữa ở TP HCM đang mùa nở rộ với hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy khó chịu khi hoa tỏa hương nồng vào chiều tối...
Sau khi rời căn biệt thự gắn bó 17 năm, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng nơi ở mới, chú trọng không gian học tập và sinh hoạt của con trai.
Lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, Phương Anh Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý.
\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Mẫu sedan hạng sang BMW M760 xDrive mới sẽ thay thế 760i xDrive tiền facelift và tạm thời là bản 7 Series cao cấp nhất cho tới khi Alpina siêu sang ra mắt.
Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ với thiết kế, trang bị và hệ truyền động giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Sửu tình cảm khởi sắc, Thân, Thìn đón tin vui, tuổi Ngọ cần thận trọng trong cảm xúc và chi tiêu.
Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.
Là loại quả dân dã, dễ tìm mua tại các khu chợ Việt, đậu bắp được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng phong phú.