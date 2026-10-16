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[GALLERY] Loại quả ví như 'sâm xanh', hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ sức khỏe

Kho tri thức

[GALLERY] Loại quả ví như 'sâm xanh', hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ sức khỏe

Là loại quả dân dã, dễ tìm mua tại các khu chợ Việt, đậu bắp được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng phong phú.

Ngọc Mai
Đậu bắp là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam. Với giá thành phải chăng, dễ chế biến và chứa nhiều dưỡng chất có lợi, loại quả này đôi khi được ví von là “sâm xanh”. Dù không phải thần dược, đậu bắp vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Ảnh: Vinmec
Đậu bắp là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam. Với giá thành phải chăng, dễ chế biến và chứa nhiều dưỡng chất có lợi, loại quả này đôi khi được ví von là “sâm xanh”. Dù không phải thần dược, đậu bắp vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Ảnh: Vinmec
Điểm đặc trưng của đậu bắp là lớp chất nhầy bao quanh hạt, chứa các thành phần polysaccharide có tính chất tương tự chất xơ hòa tan. Khi đi qua đường tiêu hóa, chất xơ có thể góp phần làm chậm quá trình hấp thu một số chất dinh dưỡng và hỗ trợ đào thải cholesterol qua đường ruột. Nhờ đó, việc bổ sung đậu bắp vào khẩu phần ăn có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa và lối sống khoa học. Ảnh: Vietnamnet
Điểm đặc trưng của đậu bắp là lớp chất nhầy bao quanh hạt, chứa các thành phần polysaccharide có tính chất tương tự chất xơ hòa tan. Khi đi qua đường tiêu hóa, chất xơ có thể góp phần làm chậm quá trình hấp thu một số chất dinh dưỡng và hỗ trợ đào thải cholesterol qua đường ruột. Nhờ đó, việc bổ sung đậu bắp vào khẩu phần ăn có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa và lối sống khoa học. Ảnh: Vietnamnet
Một ưu điểm của đậu bắp là cung cấp tương đối ít năng lượng nhưng lại chứa lượng chất xơ đáng kể. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày. Vì vậy, đậu bắp có thể trở thành thực phẩm phù hợp với những người muốn duy trì cân nặng hoặc xây dựng chế độ ăn uống cân đối. Ảnh: Medlatec
Một ưu điểm của đậu bắp là cung cấp tương đối ít năng lượng nhưng lại chứa lượng chất xơ đáng kể. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày. Vì vậy, đậu bắp có thể trở thành thực phẩm phù hợp với những người muốn duy trì cân nặng hoặc xây dựng chế độ ăn uống cân đối. Ảnh: Medlatec
Không chỉ giàu chất xơ, đậu bắp còn cung cấp vitamin C, vitamin K1, folate và một số khoáng chất cần thiết. Vitamin C tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình hình thành collagen, trong khi vitamin K1 đóng vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương. Folate cũng cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới. Ảnh: Long Châu
Không chỉ giàu chất xơ, đậu bắp còn cung cấp vitamin C, vitamin K1, folate và một số khoáng chất cần thiết. Vitamin C tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình hình thành collagen, trong khi vitamin K1 đóng vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương. Folate cũng cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới. Ảnh: Long Châu
Chế độ ăn giàu rau củ và chất xơ là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng, đậu bắp có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và cân bằng khẩu phần ăn hằng ngày. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mỗi người vẫn cần chú ý hạn chế thực phẩm nhiều muối, chất béo bão hòa, duy trì vận động thường xuyên và kiểm tra mỡ máu định kỳ khi cần thiết. Ảnh: Bách hoá XANH
Chế độ ăn giàu rau củ và chất xơ là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng, đậu bắp có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và cân bằng khẩu phần ăn hằng ngày. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mỗi người vẫn cần chú ý hạn chế thực phẩm nhiều muối, chất béo bão hòa, duy trì vận động thường xuyên và kiểm tra mỡ máu định kỳ khi cần thiết. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu bắp chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid. Những chất này có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng stress oxy hóa trong cơ thể. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu bắp chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid. Những chất này có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng stress oxy hóa trong cơ thể. Ảnh: Bách hoá XANH
Khi được kết hợp với các loại rau củ, trái cây khác trong chế độ ăn đa dạng, đậu bắp có thể góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Ảnh: Bách hoá XANH
Khi được kết hợp với các loại rau củ, trái cây khác trong chế độ ăn đa dạng, đậu bắp có thể góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Ảnh: Bách hoá XANH
Hàm lượng chất xơ trong đậu bắp có thể hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn hơn và góp phần hạn chế tình trạng táo bón khi kết hợp với việc uống đủ nước. Bên cạnh đó, chất xơ có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ kiểm soát mức tăng đường huyết sau ăn. Ảnh: Bách hoá XANH
Hàm lượng chất xơ trong đậu bắp có thể hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn hơn và góp phần hạn chế tình trạng táo bón khi kết hợp với việc uống đủ nước. Bên cạnh đó, chất xơ có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ kiểm soát mức tăng đường huyết sau ăn. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu bắp có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Từ đậu bắp luộc, hấp xì dầu, xào tôm, xào cà chua, xào nấm đến đậu bắp xào tỏi, xào sả ớt hay nhồi thịt, nhồi tôm nướng, mỗi món đều mang đến trải nghiệm khác nhau. Để bữa ăn cân đối hơn, nên kết hợp đậu bắp với nguồn đạm phù hợp, hạn chế quá nhiều dầu mỡ và muối, đồng thời đa dạng hóa các loại rau củ thay vì chỉ tập trung vào một thực phẩm. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu bắp có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Từ đậu bắp luộc, hấp xì dầu, xào tôm, xào cà chua, xào nấm đến đậu bắp xào tỏi, xào sả ớt hay nhồi thịt, nhồi tôm nướng, mỗi món đều mang đến trải nghiệm khác nhau. Để bữa ăn cân đối hơn, nên kết hợp đậu bắp với nguồn đạm phù hợp, hạn chế quá nhiều dầu mỡ và muối, đồng thời đa dạng hóa các loại rau củ thay vì chỉ tập trung vào một thực phẩm. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu bắp là thực phẩm bình dân nhưng mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý. Để tận dụng lợi ích của loại quả này, mỗi người nên ưu tiên đậu bắp tươi, rửa sạch trước khi chế biến và lựa chọn phương pháp luộc, hấp hoặc xào ít dầu. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu bắp là thực phẩm bình dân nhưng mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý. Để tận dụng lợi ích của loại quả này, mỗi người nên ưu tiên đậu bắp tươi, rửa sạch trước khi chế biến và lựa chọn phương pháp luộc, hấp hoặc xào ít dầu. Ảnh: Bách hoá XANH
Cách làm món đậu bắp sốt mắm tỏi ớt. Clip: SỨC KHỎE VIỆT
Ngọc Mai
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