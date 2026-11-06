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Số hóa - Xe

Galaxy Tab S12 Plus có gì hơn bản Ultra cho người hay đi xa?

Galaxy Tab S12 Plus hướng đến người thường xuyên di chuyển nhờ màn hình 12,6 inch gọn gàng, cấu hình mạnh và khả năng làm việc linh hoạt với Samsung DeX.

Thiên Trang (th)

Với người thường xuyên công tác hoặc làm việc bên ngoài văn phòng, một chiếc máy tính bảng cần cân bằng giữa hiệu năng và tính cơ động. Samsung Galaxy Tab S12 Plus là lựa chọn đáng cân nhắc khi sở hữu màn hình 12,6 inch, thiết kế thuận tiện mang theo cùng nhiều tính năng phục vụ công việc. So với bản Ultra có kích thước lớn hơn, phiên bản Plus phù hợp với người ưu tiên sự gọn nhẹ khi di chuyển.

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Galaxy Tab S12 Plus có màn hình 12,6 inch, hướng đến người cần thiết bị làm việc linh hoạt khi thường xuyên di chuyển.

Kích thước màn hình 12,6 inch giúp Galaxy Tab S12 Plus dễ dàng nằm gọn trong balo, đồng thời tạo không gian đủ rộng để đọc tài liệu, xem bảng tính hoặc ghi chú bằng bút cảm ứng. Khi làm việc tại quán cà phê, trên tàu xe hay trong phòng chờ sân bay, thiết bị cũng thuận tiện đặt trên đùi và sử dụng trong thời gian dài. Đây là lợi thế thực tế so với mẫu Ultra cồng kềnh hơn, đặc biệt với những người phải mang theo nhiều thiết bị cá nhân.

Khả năng làm việc của máy được mở rộng khi kết hợp với bàn phím Pro bán rời. Phụ kiện này có đèn nền, bàn di chuột và hành trình phím phục vụ việc soạn thảo văn bản, trả lời email hoặc xử lý công việc nhanh chóng. Trong khi đó, Samsung DeX cho phép mở nhiều ứng dụng dưới dạng cửa sổ, mang đến cách làm việc gần với máy tính cá nhân. Máy còn có chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và khe cắm thẻ nhớ SD, hỗ trợ người dùng bảo vệ thiết bị và mở rộng dung lượng lưu trữ khi cần.

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Bàn phím Pro và Samsung DeX giúp máy tính bảng hỗ trợ soạn thảo văn bản, xử lý email và đa nhiệm thuận tiện hơn.

Về cấu hình, Galaxy Tab S12 Plus sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3 nm, hướng đến khả năng xử lý đa nhiệm và chỉnh sửa video. Màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 1.600 nit giúp nội dung hiển thị rõ trong nhiều điều kiện ánh sáng. Tuy nhiên, máy không có lớp phủ chống chói như bản Ultra. Viên pin 10.600 mAh hỗ trợ sạc 45 W, với thời gian sáng màn hình được giới thiệu ở mức 7-8 giờ, đáp ứng một ngày làm việc tùy cường độ sử dụng.

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#Galaxy Tab S12 Plus #Samsung Galaxy Tab #Samsung DeX #máy tính bảng #bàn phím Pro #MediaTek Dimensity 9500

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