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Quân sự - Thế giới

Động đất mạnh 7 độ Richter ở Tây Tạng, nhiều người thương vong

Một trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 54 người bị thương.

An An (Theo AP)

Theo AP, văn phòng truyền thông thành phố Nagqu dẫn lời các quan chức chính quyền thành phố cho biết, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục sau trận động đất mạnh 7 độ Richter.

"Ít nhất 16 người thiệt mạng, 54 người khác bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị sập ở thành phố Nagqu, Tây Tạng, trong trận động đất", nguồn tin cho hay.

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Các nhân viên cứu hộ kiểm tra những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi động đất tại Baqen, thành phố Nagqu, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 23/10/2026. Ảnh: Xinhua/AP.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 22h33 phút tối 22/10 (giờ địa phương) tại một khu vực vùng cao thưa dân ở phía Bắc Tây Tạng, với tâm chấn ở độ sâu 18 km ở vị trí cách Nagqu 191 km.

Trang web của cơ quan này cho biết thêm, USGS đã ghi nhận ít nhất 7 dư chấn có cường độ từ 4,3 đến 5,2 độ Richter, đều ở độ sâu 10 km.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong khu vực trong vòng 5 năm qua.

Hơn 1.600 người dân địa phương đã được huy động tham gia công tác cứu hộ. 1.000 nhà ở lắp ghép sẵn, khoảng 3.000 lều và giường xếp, cũng như đèn pin và quần áo mùa đông đã được chuyển đến khu vực này.

Truyền thông Trung Quốc ngày 23/10 đưa tin, hệ thống liên lạc ở một số khu vực đã bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu thực hiện nỗ lực tối đa trong công tác cứu hộ và cứu trợ y tế.

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