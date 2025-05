Cung An Định "viên ngọc kiến trúc châu Âu" giữa lòng Huế

Nằm yên bình bên dòng sông An Cựu, cách trung tâm thành phố Huế không xa, Cung An Định từng là nơi ở riêng của vua Khải Định trước khi lên ngôi và là nơi sinh sống của hoàng gia dưới triều Nguyễn trong thời kỳ cuối. Ảnh Ngân Bella Được xây dựng từ năm 1917, công trình mang đậm phong cách kiến trúc Á – Âu giao thoa, pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển Pháp và nét truyền thống cung đình Việt Nam. Ảnh hhaan.22 Nổi bật nhất là mặt tiền phủ kín hoa văn chạm trổ tinh xảo, với các họa tiết hoa lá, dây leo, rồng phượng mang tính biểu tượng. Màu sắc nhẹ nhàng, pha chút cổ kính, cùng với không gian yên tĩnh tạo nên một khung cảnh lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh và khám phá kiến trúc lịch sử. Ảnh Nguyen Thi Thu Thuy Trong những năm gần đây, Cung An Định trở thành một điểm đến hấp dẫn với giới trẻ và các tín đồ đam mê du lịch. Không gian nơi đây đặc biệt lý tưởng để chụp ảnh với các phong cách cổ điển, retro, vintage hoặc trang phục truyền thống như áo dài, áo tấc. Ảnh hhaan.22 Từ cánh cổng uy nghi, đại sảnh rực rỡ sắc màu cho đến từng bức tường tróc sơn mang vẻ đẹp cổ kính, mỗi góc của Cung An Định đều có thể trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh "triệu like". Ảnh Nguyen Thi Thu Thuy Khác với sự đông đúc tại các điểm du lịch nổi tiếng khác của Huế, Cung An Định mang lại cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng. Ảnh Hồng Mai Du khách đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để tản bộ, chiêm ngưỡng kiến trúc, và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của triều Nguyễn. Ảnh Hồng Mai Giá vé tham quan Cung An Định hiện nay là 50.000 VNĐ/người lớn cho cả khách du lịch trong và ngoài nước. Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,4m được miễn phí vé vào cổng. Ngoài ra, du khách có thể chọn mua vé kết hợp tham quan các điểm khác trong khu vực với mức giá ưu đãi, ví dụ như vé tham quan 2 điểm (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và Cung An Định) với giá 80.000 VNĐ/người lớn. Ảnh Bích Thuỷ Giữa lòng cố đô thơ mộng, Cung An Định là điểm dừng chân lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc nghệ thuật, đồng thời cảm nhận nhịp sống chậm rãi và chiều sâu văn hóa của một vùng đất từng là trung tâm quyền lực. Ảnh Bích Thuỷ Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ vừa đẹp để check-in, vừa mang đậm giá trị lịch sử, thì Cung An Định chính là lựa chọn xứng đáng. Ảnh Bích Thuỷ

