Địch Nhân Kiệt nhận tội mưu phản, vì sao Võ Tắc Thiên bỏ qua?

Dưới thời Võ Tắc Thiên, khi những cuộc thanh trừng chính trị khiến triều đình rúng động, Địch Nhân Kiệt bất ngờ bị bắt giam vì tội mưu phản.

Năm 692, kinh đô Lạc Dương của nhà Võ Chu bao trùm trong bầu không khí chính trị căng thẳng. Những cuộc bắt bớ, tra khảo và xét xử tội mưu phản liên tiếp diễn ra. Không ít quan lại từng giữ trọng trách trong triều đình nhà Đường bỗng chốc trở thành tù nhân, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.

Trong số những người bị cuốn vào vòng xoáy ấy có Địch Nhân Kiệt, vị đại thần từng được Võ Tắc Thiên tin tưởng giao giữ chức tể tướng.

Điều đáng nói, Địch Nhân Kiệt không phải người bị bắt quả tang âm mưu lật đổ triều đình. Ông trở thành nạn nhân của một vụ vu cáo do Lai Tuấn Thần, viên quan khét tiếng tàn bạo trong hệ thống mật thám và xét xử của Võ Tắc Thiên, dựng lên.

Ảnh minh hoạ.

Trước sức ép trong nhà ngục, Địch Nhân Kiệt đã làm một việc khiến nhiều người kinh ngạc: Thừa nhận mình mưu phản.

Nhưng chính lời nhận tội tưởng như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ấy lại trở thành bước đầu tiên trong kế hoạch tự cứu mạng của ông.

Địch Nhân Kiệt sinh năm 630, quê ở Tịnh Châu, thuộc khu vực Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây ngày nay. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm quan, từ sớm nổi tiếng thông minh, cương trực và am hiểu pháp luật.

Dưới thời Đường Cao Tông Lý Trị, Địch Nhân Kiệt từng đảm nhiệm chức Đại lý tự thừa, tham gia xét xử các vụ án hình sự quan trọng.

Theo Cựu Đường thư, trong khoảng một năm giữ chức vụ này, ông xử lý những vụ án liên quan đến hơn 17.000 người mà không phát sinh khiếu kiện về oan sai được sử sách ghi nhận.

Con số ấy thường được nhắc đến như minh chứng cho năng lực xét xử và sự thận trọng của Địch Nhân Kiệt.

Ông cũng từng khiến Đường Cao Tông phải thay đổi quyết định trong một vụ án liên quan đến hai võ quan vô tình chặt cây bách ở Chiêu Lăng, nơi an táng Đường Thái Tông.

Nhà vua nổi giận, muốn xử tử những người phạm lỗi. Địch Nhân Kiệt lập luận rằng hình phạt phải tuân theo pháp luật, không thể vì sự tức giận của hoàng đế mà tùy tiện tước đoạt mạng sống con người.

Sự kiên quyết ấy giúp hai võ quan thoát án tử, đồng thời cho thấy một đặc điểm nổi bật trong con người Địch Nhân Kiệt: Trung thành với triều đình nhưng không vì thế mà từ bỏ nguyên tắc.

Năm 683, Đường Cao Tông qua đời. Thái tử Lý Hiển lên ngôi, tức Đường Trung Tông, nhưng quyền lực thực tế nằm trong tay mẹ ông là Võ Tắc Thiên.

Chỉ sau khoảng hai tháng, Đường Trung Tông bị phế truất, giáng làm Lư Lăng Vương. Người em là Lý Đán được đưa lên ngôi, tức Đường Duệ Tông, song vẫn chịu sự chi phối của Võ hậu.

Đến năm 690, Võ Tắc Thiên chính thức xưng đế, đổi quốc hiệu thành Chu, mở ra thời kỳ thường được gọi là nhà Võ Chu.

Việc một phụ nữ lên ngôi hoàng đế đã tạo nên biến động chưa từng có trong trật tự chính trị Trung Hoa thời bấy giờ.

Nhiều thành viên hoàng tộc họ Lý cùng các quan lại trung thành với nhà Đường phản đối việc chuyển giao quyền lực. Một số cuộc nổi dậy bị đàn áp, khiến Võ Tắc Thiên ngày càng cảnh giác trước nguy cơ chống đối.

Trong bối cảnh ấy, những viên quan chuyên điều tra các vụ án chính trị như Lai Tuấn Thần được trao quyền lực rất lớn.

Lai Tuấn Thần nổi tiếng sử dụng hình thức tra khảo tàn khốc để buộc nghi phạm nhận tội, đồng thời mở rộng các vụ án bằng cách ép người bị bắt khai ra những người khác.

Nhiều lời tố cáo trở thành công cụ thanh trừng đối thủ chính trị.

Địch Nhân Kiệt dù có danh tiếng và từng được trọng dụng cũng không tránh khỏi nguy hiểm.

Năm 691, ông được bổ nhiệm giữ chức tể tướng. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, ông bị Lai Tuấn Thần vu cáo mưu phản cùng một số đại thần khác.

Theo Cựu Đường thư và Tư trị thông giám, Lai Tuấn Thần đã lợi dụng quy định giảm án tử hình đối với người thừa nhận tội mưu phản ngay trong lần thẩm vấn đầu tiên.

Địch Nhân Kiệt hiểu rõ rằng nếu kiên quyết phủ nhận, ông có thể bị tra tấn đến chết trước khi có cơ hội chứng minh mình vô tội.

Vì vậy, ông lựa chọn cách ứng xử khác thường.

Ảnh minh hoạ.

Khi bị thẩm vấn, Địch Nhân Kiệt nói đại ý rằng nhà Đại Chu đã thay đổi triều đại, mọi việc đều đổi mới, còn ông là cựu thần nhà Đường, cam chịu bị giết. Sau đó, ông thừa nhận tội mưu phản.

Lời nói ấy khiến Lai Tuấn Thần tin rằng đã đạt được mục đích.

Nhưng đối với Địch Nhân Kiệt, đây không phải sự đầu hàng. Đó là cách tránh những trận đòn chí mạng và tìm kiếm cơ hội tự minh oan.

Sau khi Địch Nhân Kiệt nhận tội, việc canh phòng trong nhà ngục dần được nới lỏng. Những người phụ trách xét xử cho rằng vụ án gần như đã khép lại, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng từ triều đình.

Chính lúc ấy, bản lĩnh và sự mưu trí của vị đại thần được thể hiện.

Theo Cựu Đường thư, một viên quan tham gia xét xử tên Vương Đức Thọ đã tìm gặp Địch Nhân Kiệt, yêu cầu ông khai thêm rằng Dương Chấp Nhu, một quan lại khác trong triều đình, cũng tham gia âm mưu phản nghịch.

Nếu chấp nhận, Địch Nhân Kiệt có thể được đối xử thuận lợi hơn, còn Vương Đức Thọ có thêm thành tích để thăng quan tiến chức.

Tuy nhiên, Địch Nhân Kiệt nhất quyết từ chối.

Ông phẫn nộ đến mức đập đầu vào cột, khiến máu chảy đầy mặt. Trước phản ứng quyết liệt ấy, Vương Đức Thọ hoảng sợ, không dám tiếp tục ép buộc.

Chi tiết này cho thấy Địch Nhân Kiệt chấp nhận nhận tội để giữ mạng sống, nhưng không chịu vu oan cho người vô tội nhằm đổi lấy sự an toàn của bản thân.

Sau đó, ông bí mật xé một mảnh lụa từ chăn, lấy bút mực viết lại nỗi oan khuất của mình rồi giấu vào trong chiếc áo bông.

Địch Nhân Kiệt nói với người coi ngục rằng thời tiết đang nóng, ông muốn gửi chiếc áo về nhà để người thân tháo bớt lớp bông bên trong.

Không nghi ngờ điều gì, viên quan coi ngục đồng ý.

Khi chiếc áo được chuyển về nhà, con trai ông là Địch Quang Viễn phát hiện mảnh lụa có nội dung kêu oan. Biết cha đang đứng trước nguy cơ bị xử tử, người con lập tức tìm cách dâng thư lên Võ Tắc Thiên.

Bức thư ấy đã làm thay đổi diễn biến vụ án.

Sau khi đọc lời kêu oan, Võ Tắc Thiên triệu Lai Tuấn Thần đến chất vấn. Bà muốn biết vì sao những người đã thừa nhận mưu phản lại tiếp tục tố cáo bị ép cung.

Lai Tuấn Thần khẳng định Địch Nhân Kiệt được đối xử tử tế, không bị hành hạ, thậm chí vẫn được giữ khăn đội đầu và đai lưng. Theo lập luận của hắn, nếu không phạm tội, làm sao Địch Nhân Kiệt lại tự nhận mình mưu phản?

Võ Tắc Thiên chưa hoàn toàn tin tưởng, bèn cử người đến nhà ngục kiểm tra.

Lai Tuấn Thần lập tức tìm cách che giấu sự thật. Hắn cho tù nhân ăn mặc chỉnh tề, bố trí họ xuất hiện trước người được triều đình phái đến, đồng thời làm giả một bản biểu tạ ơn vì được tha tội chết, mạo danh Địch Nhân Kiệt và những người liên quan.

Tình thế tưởng chừng lại trở nên bất lợi cho vị đại thần.

Tuy nhiên, vụ án tiếp tục xuất hiện những lời tố cáo về thủ đoạn của Lai Tuấn Thần. Đặc biệt, con trai của một viên quan từng bị xử tử đã phản ánh với Võ Tắc Thiên rằng dưới những cực hình của nhóm quan lại này, ngay cả người trung thành cũng có thể bị buộc phải nhận tội phản nghịch.

Ảnh minh hoạ.

Những thông tin ấy khiến nữ hoàng đế nghi ngờ tính xác thực của các bản cung khai.

Cuối cùng, Võ Tắc Thiên quyết định trực tiếp triệu Địch Nhân Kiệt đến đối chất.

Bà hỏi vì sao ông lại thừa nhận tội mưu phản.

Địch Nhân Kiệt trả lời thẳng thắn rằng nếu không nhận tội, ông đã chết dưới những trận đòn tra khảo.

Khi Võ Tắc Thiên hỏi về bản biểu tạ ơn vì được tha chết, ông khẳng định mình chưa từng viết.

Sau khi đối chiếu, nữ hoàng đế phát hiện bản biểu đã bị làm giả.

Vụ án vì thế xuất hiện bước ngoặt quyết định. Võ Tắc Thiên không xử tử Địch Nhân Kiệt và những người cùng bị buộc tội. Tuy nhiên, ông cũng không lập tức được khôi phục địa vị mà bị giáng chức, điều đi làm huyện lệnh Bành Trạch.

Như vậy, Địch Nhân Kiệt thoát khỏi án tử nhưng vẫn phải chịu hậu quả chính trị từ vụ án oan.

Vì sao Võ Tắc Thiên lại tha mạng cho một người đã tự nhận tội mưu phản?

Trước hết, những ghi chép trong chính sử cho thấy quyết định này xuất phát từ việc bà phát hiện nhiều điểm bất thường trong quá trình điều tra, đặc biệt là thủ đoạn ép cung và làm giả chứng cứ của Lai Tuấn Thần.

Đây là nguyên nhân trực tiếp có cơ sở sử liệu rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn vào quan hệ giữa Võ Tắc Thiên và Địch Nhân Kiệt, có thể nhận thấy một yếu tố khác: Nữ hoàng đế hiểu rõ năng lực và giá trị của vị đại thần này.

Địch Nhân Kiệt không chỉ có tài xét xử mà còn sở hữu kinh nghiệm quản lý địa phương, khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp và danh tiếng thanh liêm.

Đối với Võ Tắc Thiên, người đang xây dựng và củng cố một triều đại mới, những quan lại có năng lực thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bộ máy nhà nước.

Việc giữ lại Địch Nhân Kiệt vì thế có thể được xem là lựa chọn phù hợp với lợi ích chính trị lâu dài, mặc dù không có căn cứ để khẳng định đây là động cơ duy nhất của bà.

Bản thân Địch Nhân Kiệt cũng cho thấy ông không phải người chỉ biết đối đầu bằng thái độ cứng rắn.

Ông hiểu khi nào cần kiên trì bảo vệ nguyên tắc, khi nào cần tạm thời nhẫn nhịn để vượt qua hiểm cảnh.

Điều đáng chú ý là sau khi thoát khỏi vụ án, Địch Nhân Kiệt không biến mất khỏi chính trường.

Ông tiếp tục chứng tỏ năng lực trong những chức vụ địa phương. Đến năm 697, Võ Tắc Thiên triệu ông trở lại triều đình và một lần nữa giao trọng trách tể tướng.

Trong những năm cuối đời, Địch Nhân Kiệt trở thành một trong những đại thần được nữ hoàng đế đặc biệt tin cậy.

Ông còn đóng vai trò đáng kể trong vấn đề kế vị. Khi Võ Tắc Thiên đứng trước sự lựa chọn giữa người thuộc họ Võ và các hoàng tử họ Lý, Địch Nhân Kiệt đã đưa ra những lời khuyên có ảnh hưởng lớn đến quyết định khôi phục vị thế của Lý Hiển.

Năm 698, Lý Hiển được triệu về triều và lập làm thái tử, tạo tiền đề cho việc khôi phục nhà Đường sau khi Võ Tắc Thiên mất quyền lực năm 705.

Năm 700, Địch Nhân Kiệt qua đời, hưởng thọ khoảng 70 tuổi. Võ Tắc Thiên được ghi nhận đã vô cùng thương tiếc vị đại thần tài năng.

Nhìn lại cuộc đời Địch Nhân Kiệt, vụ án mưu phản năm 692 có lẽ là thử thách hiểm nghèo nhất mà ông từng đối mặt.

Nếu một mực phủ nhận ngay từ đầu, ông có thể không sống sót trước những đòn tra khảo. Nếu cam chịu bản án, ông sẽ mất mạng trong oan khuất. Nhưng bằng sự bình tĩnh, mưu trí và lòng kiên định, Địch Nhân Kiệt đã tìm được con đường sống giữa một thời kỳ chính trị đầy hiểm họa.

Về phần Võ Tắc Thiên, quyết định không giết Địch Nhân Kiệt cho thấy bà không hoàn toàn phó mặc sinh mạng quan lại cho những lời buộc tội của hệ thống mật thám. Dù chính sách sử dụng các quan khốc lại của bà từng gây ra nhiều vụ án oan nghiêm trọng, trong trường hợp này, nữ hoàng đế đã xem xét lại chứng cứ và không chấp nhận kết luận điều tra ban đầu.

Lịch sử không cho phép khẳng định chắc chắn mọi suy tính bên trong quyết định của Võ Tắc Thiên. Nhưng có một điều rõ ràng: Nếu Địch Nhân Kiệt bị xử tử vào năm 692, triều đại Võ Chu đã mất đi một đại thần xuất sắc, còn lịch sử Trung Hoa cũng có thể thiếu vắng một trong những nhân vật quan trọng góp phần định hình cuộc chuyển giao quyền lực từ nhà Võ Chu trở lại nhà Đường.

Câu chuyện Địch Nhân Kiệt thoát khỏi án tử vì thế không chỉ là một màn đấu trí trong ngục tối, mà còn phản ánh những nghịch lý của quyền lực phong kiến: Một lời nhận tội chưa chắc chứng minh người ta có tội, và đôi khi, để bảo vệ sự thật, con người trước hết phải tìm cách sống sót.