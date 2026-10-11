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Xã hội

Cựu tổng giám đốc VTM nhận hối lộ 18,4 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại hơn 13 tỷ

Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Theo T.Nhung/Vietnamnet

Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng để tạo điều kiện "làm ăn" cho 2 đơn vị, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng từ thương vụ này.

Như VietNamNet đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan, trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ và hậu quả thiệt hại từ hoạt động mua bán than cốc.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc VTM, Bùi Thanh Bình đã thỏa thuận, nhận tổng cộng 18,4 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, và Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành. Đổi lại, ông Bình tạo điều kiện để hai doanh nghiệp này cung cấp than cốc cho VTM.

Theo yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã xác định hậu quả thiệt hại từ hành vi đưa, nhận hối lộ trong hoạt động mua bán than cốc giữa VTM với hai doanh nghiệp trên.

Ảnh minh họa.

Kết quả thẩm định giá cho thấy, VTM mua than cốc của Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp 29,3 tỷ đồng.

Căn cứ tỷ lệ góp vốn của các thành viên và thời gian ký hợp đồng mua bán than cốc trong giai đoạn 2015-2020, cơ quan điều tra xác định phần thiệt hại thuộc vốn nhà nước trước ngày 23/2/2016 là hơn 10 tỷ đồng. Thời điểm này, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) nắm 46,85% vốn và Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) nắm 2% vốn tại VTM.

Sau ngày 23/2/2016, khi LAMICO đã thoái vốn nhà nước, phần thiệt hại tính theo vốn góp của VNS là hơn 3,2 tỷ đồng. Tổng cộng, Nhà nước thiệt hại hơn 13 tỷ đồng từ hoạt động mua bán than cốc nêu trên.

Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm liên quan thuộc về các bị can Bùi Thanh Bình, Bùi Sỹ Ngọc, nguyên Trưởng phòng Vật tư VTM, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Xuân Tốt. Những người này bị cáo buộc có vai trò trong việc đề xuất, thực hiện thủ tục, phê duyệt và ký hợp đồng để VTM mua than cốc của Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành.

Kết luận điều tra bổ sung cũng xác định 12 bị can thuộc VNS, LAMICO, VTM và đơn vị tư vấn INFISCO có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, làm thiệt hại tài sản nhà nước hơn 241 tỷ đồng. Con số này tăng so với mức thiệt hại hơn 234 tỷ đồng được xác định trong kết luận điều tra trước đó.

13 doanh nghiệp hưởng lợi không chính đáng

Kết quả điều tra bổ sung xác định, trong số 16 doanh nghiệp mua quặng sắt của VTM, đại diện 3 doanh nghiệp đã bị khởi tố. Đối với 13 doanh nghiệp còn lại, cơ quan điều tra không khởi tố người liên quan tại các đơn vị này, song xác định họ được hưởng lợi ích không chính đáng từ hành vi sai phạm của các bị can thuộc VTM.

Để bảo đảm khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp nộp tiền hoặc giao tài sản. Đến nay, 12 trong số 13 doanh nghiệp đã nộp tiền, giao tài sản với giá trị tạm tính 336,93 tỷ đồng, trên tổng mức thiệt hại được xác định là 434,77 tỷ đồng.

Riêng Công ty TNHH Thủy Linh do bà Nguyễn Thị Thủy điều hành được xác định đang gặp khó khăn tài chính, không có khả năng khắc phục hậu quả. Bà Thủy và doanh nghiệp hiện không đứng tên tài sản nào.

Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ việc ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhận tiền doanh nghiệp.

Kết luận điều tra xác định cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thép Việt Nam Mai Văn Tinh gây thiệt hại hơn 234 tỷ đồng; cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình bị cáo buộc nhận hối lộ 18,4 tỷ đồng.

Theo lời khai cấp dưới của ông Bùi Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty Công ty Khoáng sản và luyện kim Việt Trung), họ được sếp cho rất nhiều tiền. Người được cho nhiều nhất là hơn 700 triệu đồng…

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