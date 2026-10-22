Tàu cá chìm gần giàn khoan Sư Tử Trắng, 4 thuyền viên mất tích

Sáng ngày 22/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về một tàu cá bị chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Lâm Đồng khiến 4 thuyền viên mất tích.

Cụ thể vào chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận thông tin tàu cá BTh- 80712 TS ( do ông Nguyễn Văn Hai, 44 tuổi, trú phường Mũi Né làm thuyền trưởng) có công suất 56CV, dài 12,3m bị chìm tại vị trí cách Nam Đông Nam vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn khoan Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý.

Trực thăng tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên vùng biển Bình Thuận trước đây

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 4 thuyền viên. Qua trao đổi với chủ tàu thì con tàu trên xuất bến vào 2 giờ sáng ngày 19/10 đến nay và những người trên tàu chưa liên lạc về nhà. Đến 20 giờ ngày 21/10, Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh (HCMR) có thông báo gửi đến các đơn vị cho biết: Tàu Hải Dương 79 đang làm nhiệm vụ tại khu vực giàn khoan Sư Tử Trắng báo cáo phát hiện tàu cá BTh 80712 TS bị nạn, chìm tại vị trí trên. Phần mũi tàu đang nổi trên mặt nước, không phát hiện người xung quanh.

Vị trí phát hiện tàu chìm cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía Đông; cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc. Đến 9 giờ sáng 22-10, khu vực nơi tàu cá gặp nạn có gió đông bắc, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và tìm kiếm người mất tích. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố, đề nghị chủ động quan sát, hỗ trợ tìm kiếm và tham gia cứu nạn khi có điều kiện.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan đến 4 thuyền viên. Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai.