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Cục Thuế: Gỡ tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế trong 3-5 phút

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Cục Thuế: Gỡ tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế trong 3-5 phút

Từ tháng 5/2025, Cục Thuế phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh; sau khi nộp thuế, dữ liệu gỡ tạm hoãn được truyền trong 3-5 phút, không phải thời gian xử lý hồ sơ.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuế #Xuất nhập cảnh #Gỡ tạm hoãn xuất cảnh #Nợ thuế #Cục Thuế

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