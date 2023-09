"Thánh mukbang" trả lương cho nhân viên, nghe con số giật mình

Mới đây trên chương trình Boss in the Mirror của đài KBS2, YouTuber Heebab đã tiết lộ thu nhập khủng của mình và các nhân viên trong ê-kíp Khi được hỏi lương mỗi tháng của các nhân viên là bao nhiêu, Heebab cho biết mỗi người được trả 12 triệu won trước thuế mỗi tháng, tương đương hơn 217 triệu đồng. Điều này khiến các khách mời trong chương trình sốc. Heebab cho biết thêm việc cô trả cho nhân viên của mình nhiều tiền như thế là do họ đã gắn bó với mình từ khi mới thành lập kênh. Đồng thời, nữ YouTuber cho biết những nhân viên mới cũng có mức lương hậu hĩnh. "Tôi và các thành viên trong ê-kíp đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu thành lập nên tôi trả cho họ rất nhiều. Ngay cả những nhân viên cấp thấp cũng nhận được một khoản tiền hào phóng. Mức lương khởi điểm cho những người mới vào là hơn 5 triệu won (khoảng 90 triệu đồng)", Heebab cho biết. Trong chương trình, Heebab cũng cho biết rằng doanh thu hàng năm của công ty cô vào khoảng 2 tỷ won (hơn 26 tỷ đồng). Quảng cáo sản phẩm là nguồn thu chính của kênh YouTube. Heebab tiết lộ từng có video thực hiện cùng đầu bếp Lee Yeon Bok mang về cho cô 226 triệu đồng. Kênh YouTube của Heebab được thành lập vào tháng 12/2019, hiện tại đã vượt mốc 1,54 triệu người đăng ký. Không chỉ riêng Heebab, nhiều YouTuber sản xuất nội dung mukbang tại Hàn Quốc cũng có thu nhập khủng. Tuy nhiên, trào lưu này hiện tại đã dần hạ nhiệt và đứng trước nhiều chỉ trích, phản đối. Đặc biệt là đối với những video theo kiểu "ăn thùng uống vại", dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe khi nạp khối lượng đồ ăn lớn vào cùng một lúc.

